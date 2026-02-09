Дітям до 15 років можуть заборонити соцмережі: це підтримав прем’єр

Діти-користувачі соцмереж / © pexels.com

Уряд Чехії розглядає радикальні заходи щодо захисту підлітків у цифровому просторі. Прем’єр-міністр Андрей Бабіш виступив за повне обмеження доступу до соцмереж для осіб молодше 15 років.

Про це повідомляє Reuters.

Бабіш 8 лютого висловив підтримку ідеї заборони доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років, зазначивши, що подібні ініціативи дедалі активніше обговорюють у країнах Європи.

Низка держав, зокрема Іспанія, Греція, Велика Британія та Франція, нині аналізують можливість посилення правил користування соцмережами через занепокоєння їхнім потенційним шкідливим впливом на дітей.

«Я підтримую цю ідею, адже відомі мені експерти стверджують, що це надзвичайно шкідливо для дітей. Ми повинні захищати наших дітей», — сказав Бабіш у своєму регулярному відеозверненні, не наводячи додаткових деталей.

Згодом перший віцепрем’єр-міністр Карел Гавлічек повідомив, що уряд серйозно розглядає можливість винесення такої ініціативи на законодавчий рівень. За його словами, у разі позитивного рішення відповідний законопроєкт може бути поданий уже цього року.

Чому в Європі за обмеження соцмереж для дітей?

Раніше Іспанія та Греція виступили з пропозиціями обмежити користування соціальними мережами серед підлітків на тлі зростання критики в Європі щодо технологій, які, на думку деяких фахівців, розробляються з урахуванням механізмів формування залежності.

Загалом уряди та регуляторні органи в різних країнах світу дедалі активніше досліджують вплив екранного часу на розвиток дітей і їхнє психічне здоров’я.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в Австралії офіційно набула чинності заборона на соцмережі для підлітків до 16 років, що змусило техгігантів на кшталт Facebook, TikTok та YouTube масово видаляти акаунти під загрозою штрафів до 49,5 млн дол. Попри впровадження систем верифікації обличчя та перевірок через сервіс k-ID, закон стикається з технічними труднощами та спробами обходу через VPN.