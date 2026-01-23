Дітям хочуть заборонити доступ до соцмереж: хто буде контролювати вік користувачів

В Канаді хочуть заборонити користування соцмережами для дітей

Канадські урядовці готують новий законопроєкт про «онлайн-шкоду», який передбачає підвищення вікового цензу для користувачів соцмереж.

Як повідомляє The Globe and Mail з посиланням на урядові джерела, міністри можуть розглянути цю ініціативу вже наступного місяця.

Чому змінюють правила

Зараз у Канаді діє формальна заборона для дітей до 13 років, проте вона не працює: діти масово реєструються, вказуючи фальшиву дату народження. Новий поріг у 14 років має бути підкріплений суворішими механізмами верифікації.

Головна причина таких радикальних кроків — зростання насильства проти дітей в інтернеті. Канадський центр захисту дітей оприлюднив тривожну статистику:

Від червня 2022 до грудня 2025 року зафіксовано 127 випадків екстремального онлайн-насильства.

Більшість з них сталася за останні 12 місяців.

Зловмисники використовують тактику шантажу, погрожуючи розповсюдити інтимні фото, щоб змусити підлітків до небезпечних дій або заподіяння собі шкоди.

Австралійський приклад

Канада надихається досвідом Австралії. Там у грудні 2025 року набула чинності заборона на соцмережі для дітей до 16 років. Результат був миттєвим: за кілька тижнів платформи X (Twitter), TikTok, Instagram і Snapchat втратили мільйони молодих користувачів у цій країні.

Тепер Оттава, а також Велика Британія, розглядають можливість запровадження аналогічних заходів.

Війна техногігантів

На тлі підготовки законопроєкту розгорілася суперечка між IT-гігантами щодо того, хто саме має контролювати вік користувачів.

Meta (Facebook, Instagram) пропонує перекласти відповідальність на магазини додатків (App Store та Google Play). Вони вважають, що вік має перевірятися на рівні налаштувань смартфона.

Google виступає категорично проти. Представник компанії Карім Ганем звинуватив Meta у спробі «перекласти відповідальність на інших» і заявив, що це створить серйозні ризики для приватності сімей, але не захистить дітей.

Що ще планують заборонити

Окрім вікового цензу, уряд Канади готує ще один законопроєкт, який курує міністр штучного інтелекту Еван Соломон. Цей документ має заборонити таргетовану рекламу для осіб віком до 18 років.

Експерти наголошують: сама лише заборона не спрацює без створення потужного регулятора, який зможе штрафувати компанії за порушення. В іншому разі діти, досягнувши дозволеного віку, просто потраплятимуть у «токсичне середовище без жодних запобіжників».

Нагадаємо, на Львівщині школярка отримала судовий вирок за кібербулінг. Під час прямої трансляції в TikTok вона не просто лаялася, а публічно принижувала іншу дитину та погрожувала їй фізичною розправою.