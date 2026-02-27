Дітям хочуть заборонити соцмережі: які жорсткі правила планують запровадити

Діти / © Credits

Уряд Польщі готує законопроєкт, який заборонить дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомила профільна міністерка освіти Барбара Новацька, ця ініціатива має набути чинності на початку 2027 року. Головною метою такого кроку є запобігання проблемам із ментальним здоров’ям серед підлітків та створення безпечного цифрового середовища.

Нові правила покладуть відповідальність безпосередньо на технологічні компанії, такі як Meta Platforms Inc. та X Ілона Маска. Платформи будуть зобов’язані впровадити дієві механізми верифікації віку під час реєстрації. За порушення норм та надання доступу молодшим користувачам документ передбачає систему штрафів.

Попри можливу напруженість у відносинах з американськими ІТ-гігантами, польська влада наполягає на тому, що рішення не має політичного підтексту. Міністерка освіти запевняє, що захист неповнолітніх є пріоритетом, який стоїть вище за бізнес-інтереси або міжнародні реакції.

«Потрібно вживати превентивних заходів і не гадати, як це сприйме та чи інша країна. Я вважаю, що в інтересах кожної країни захищати своїх дітей», — заявила Барбара Новацька.

Заборона соцмереж для дітей — останні новини

Нагадаємо, світовий тренд на обмеження доступу дітей до соціальних мереж набирає обертів. Федеральний уряд Канади розробляє план повної заборони користування соцмережами для дітей віком до 14 років.

Також Чехія готує законодавчий щит проти шкідливого впливу технологій на молодь. Законопроєкт про вікові обмеження в Інтернеті можуть внести вже цього року.

Окрім цього, у грудні 2025 року в Австралії офіційно набула чинності заборона на соцмережі для підлітків до 16 років. Це змусило техгігантів на кшталт Facebook, TikTok та YouTube масово видаляти акаунти під загрозою штрафів до 49,5 млн дол.

Раніше ми писали, що і в одному зі штатів США дітям заборонять користуватися соцмережами вночі без згоди батьків.