Дитина може народитися мертвою: вагітна, якій заборонили аборт у Техасі, поїхала до іншого штату

Вагітна жінка з Техасу, яка домагалася дозволу суду на аборт, безпрецедентно оскаржуючи одну з найсуворіших заборон у США, не могла більше чекати і поїхала до іншого штату.

Про це пише Politico.

31-річна Кейт Кокс із Далласу нещодавно дізналася, що її плід має захворювання, відоме як трисомія 18 або синдром Едвардса, яка має дуже високу ймовірність викидня або мертвонародження та низьке виживання.

Кейт звернулася до Центру репродуктивних прав по юридичну допомогу щодо екстреного аборту в Техасі. Її адвокати заявили, що продовження вагітності поставило під загрозу її здоров'я та здатність мати дітей у майбутньому. Спершу жінці видали тимчасовий ордер, який міг би дозволити Кокс зробити аборт як виняток із закону штату. Проте через декілька годин після цього генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звернувся до Верховного суду штату з проханням заблокувати Кокс можливість перервати вагітність.

Кейт Кокс / Фото: AP

Заборона на аборти у Техасі робить вузькі винятки, коли життя матері перебуває у небезпеці, але не у разі аномалій розвитку плода. Пакстон стверджував, що 31-річна Кокс не довела, що будь-які ускладнення під час її вагітності досягли рівня загрози її життю.

Також Пакстон організував агресивний захист, намагаючись перешкодити Кокс зробити аборт. Він розіслав трьом лікарням Г'юстона листи з попередженням про правові наслідки — як кримінальні, так і цивільні — якщо вони дозволять лікарю жінки провести процедуру.

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Кокс перенесла кесарів розтин під час перших двох вагітностей. У її позові стверджувалося, що стимулювання пологів може спричинити ризик розриву матки через попередній кесарів розтин і що ще один у доношеному віці поставить під загрозу її здатність виношувати ще одну дитину. Але Пакстон стверджував, що ці аргументи досі не відповідають дійсності.

У результаті Кейт, яка перебуває на 20 тижні вагітності, зібралася та поїхала до іншого штату, щоб зробити аборт. Поки що невідомо, куди саме вирушила жінка.

Зауважимо, 24 червня 2022 року Верховний суд США скасував право на аборт. У штаті Техасі закон щодо заборони абортів найбільш суворий. Жінкам заборонено переривати вагітність навіть у випадках зґвалтування або інцесту.

Нагадаємо, у Перу роз'єднали сіамських близнюків. Малюки з'явилися на світ на терміні 32 тижні.

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