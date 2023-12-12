Дитина росла в кишківнику: жінка випадково дізналася про позаматкову вагітність на 23 тижні

Лікарі були приголомшені, коли виявили, що жінка, яка страждає на болі в животі, сама того не знаючи, перебувала на 23 тижні вагітності.

Про це пише Mirror.

Протягом десяти днів у 37-річної жінки з французького острова Реюньйон з'явився дивний біль у животі, а також здуття живота. В результаті, зрозумівши, що їй потрібна медична допомога, жінка вирушила до лікарні, де медичні експерти провели сканування. І вони не могли до кінця повірити, що виявили.

У її черевній порожнині, яка розташована між шлунком та кишківником, ріс "нормально сформований" плід. Це відомо як позаматкова вагітність, яка майже завжди призводить до втрати дитини. Проте дивним чином вдалося успішно народити дитину на терміні 29 тижнів, а через три місяці матір та її новонароджену дитину виписали з лікарні.

Позаматкова вагітність / Фото: mirror.co.uk

Зусилля хірургів були приголомшливими з огляду на те, що дитина швидко розвивалася в черевній порожнині, яка є областю, в якій життєво важливі органи, а плацента була прикріплена до верхньої частини тазу. Позаматкова вагітність зустрічається рідко, але трапляється, коли плід починає рости в маткових трубах, які відіграють ключову роль у перенесенні яйцеклітин з яєчників до матки. У міру просування вагітності вони можуть розірватися, що, на жаль, призводить до "втікання" плода до порожнини. Імовірність цього дуже мала: лише один із 30 000 трапляється в черевній порожнині. Шанс втратити дитину у разі досягає 90%. А ті, хто виживає, мають один шанс із п'яти мати вроджені дефекти чи пошкодження головного мозку.

У цьому випадку жінка вирушила до Франції, щоб отримати медичну допомогу. Зробивши своє відкриття, лікарі подбали про те, щоб дочекатися 29 тижня вагітності, щоб дати дитині максимально можливий шанс на виживання.

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Зрештою, це призвело до довгих п'яти тижнів для матері, яка дуже боялася втратити дитину. Хоча лікарі могли б народити дитину одразу, виживання на терміні 24 тижні становить лише 68% порівняно з набагато вищими 80-90% на терміні 29 тижнів. Використовуючи свої навички, лікарі зробили розріз на животі жінки, перш ніж помістити дитину своєї пацієнтки до відділення інтенсивної терапії новонароджених, що призвело до неймовірно успішних пологів.

Менш як за два тижні вона повернулася до медичних експертів, щоб видалити залишки плаценти. Жінка, у якої раніше стався викидень, була дуже рада вітати свою дитину на світ, забравши малюка додому, щоб зустрітися з двома іншими дітьми, яким не терпілося познайомитися зі своїм новим членом сім’ї.

Нагадаємо, вагітна, якій заборонили аборт у Техасі, поїхала до іншого штату. Її дитина може народитися мертвою.

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