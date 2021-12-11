Дитину два дні намагались врятувати: чоловік затряс до смерті 3-місячне немовля

Суд присяжних визнав чоловіка винним в ненавмисному вбивстві.

У м. Ковентрі у Великій Британії 31-річний дядько затряс до смерті 3-місячного племінника. Чоловіка попросили наглянути за немовлям, поки його батько був на роботі, а мати поїхала до школи.

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Про це пише dailymail.co.uk.

За даними слідства, дитина померла через те, що дядько його надто сильно потрусив. Хлопчика госпіталізували в непритомному стані, проте через два дні дитина померла. Розтин показав, що дитина отримала травму голови через те, що його надто сильно потрусили.

Дядько хлопчика свою провину заперечував та пояснив, що коли він підійшов до дитини, то у нього почались судоми. Чоловік запевняв, що не трусив хлопчика.

Суд присяжних визнав чоловіка винним в ненавмисному вбивстві. Невдовзі йому оберуть покарання.

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