Дитину шукали три дні: в Австралії знайшли 3-річного хлопчика з аутизмом, який загубився в чагарнику

Його побачили з патрульного вертольоту.

Пошукова операція, за якою стежила вся країна. В Австралії знайшли маленького хлопчика, який заблукав у чагарниках.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.12.00 7 вересня.

Його три дні шукала уся поліція штату Новий Південний Уельс та сотні добровольців. Розглядали навіть версію про викрадення дитини. Трирічний Ентоні примудрився вислизнути з розташованого у сільській місцевості будинку - і зникнути. Пошуки ускладнювало те, що у хлопчика - аутизм, і він не розмовляє. Операція тривала три дні, аж поки малого не помітив один із пілотів патрульного вертольоту.

Рятувальники знайшли Ентоні на березі річки - він сидів і пив воду. А, коли до нього спустилися офіцери - навіть обійняв одного з них. Хлопця швидко доправили на галявину, де чекали батьки.

"Я не спала, не їла і не пила - не могла, мені треба було знайти свою дитину. Він подивився на мене, усміхнувся, міцно обійняв та просто заснув", - розповідає мама хлопчика.

Малюку пощастило відбутися синцями і подряпинами. Його про всяк випадок обстежили медики, та нині Ентоні з родиною насолоджуються спокоєм і набираються сил після пригоди.

Новини світу: в Австралії трирічний хлопчик з аутизмом загубився в чагарнику

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