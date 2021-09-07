Дитину шукали три дні: в Австралії знайшли 3-річного хлопчика з аутизмом, який загубився в чагарнику

Його побачили з патрульного вертольоту.
Пошукова операція, за якою стежила вся країна. В Австралії знайшли маленького хлопчика, який заблукав у чагарниках.
Про це розповіли в ефірі ТСН.12.00 7 вересня.
Його три дні шукала уся поліція штату Новий Південний Уельс та сотні добровольців. Розглядали навіть версію про викрадення дитини. Трирічний Ентоні примудрився вислизнути з розташованого у сільській місцевості будинку - і зникнути. Пошуки ускладнювало те, що у хлопчика - аутизм, і він не розмовляє. Операція тривала три дні, аж поки малого не помітив один із пілотів патрульного вертольоту.
Рятувальники знайшли Ентоні на березі річки - він сидів і пив воду. А, коли до нього спустилися офіцери - навіть обійняв одного з них. Хлопця швидко доправили на галявину, де чекали батьки.
"Я не спала, не їла і не пила - не могла, мені треба було знайти свою дитину. Він подивився на мене, усміхнувся, міцно обійняв та просто заснув", - розповідає мама хлопчика.
Малюку пощастило відбутися синцями і подряпинами. Його про всяк випадок обстежили медики, та нині Ентоні з родиною насолоджуються спокоєм і набираються сил після пригоди.