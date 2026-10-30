Діти в радянській формі та російському народному вбранні прийшли на Геловін до Трампа: відео

Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

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У Білому домі 29 жовтня відбулося традиційне святкування Геловіну. Під час свята президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп роздавали дітям, які були вбрані у різні костюми, солодощі.

Про це повідомили у пересслужбі Білого дому.

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Серед дітей, які завітали на Геловін, був хлопчик у костюмі танкіста — з кашкетом радянського зразка та шевроном танкових військ на рукаві. На відео у Мережі видно, що перша леді навіть доторкнулася до «військового» головного убору.

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Разом із ним до президентського подружжя підійшла дівчинка в народному вбранні, стилізованому під традиційний російський костюм: білій блузці, темному сарафані з квітковим орнаментом і головному уборі зі стрічками.

Святкування відбулося напередодні Гелловіну, який щороку відзначають 31 жовтня. Загалом під час свята діти, які збирали солодощі, були одягнені як у святковий, так і в патріотичний одяг. Серед них були солдати і спортсмени, персонажі мультфільму «Історія іграшок», різні тварини, лялька Barbie тощо.

На сайті Білого дому повідомили, що захід провели, зокрема, для сімей військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, прийомних сімей, а також державних службовців.

Видання Yahoo News пише, що особливу увагу президента привернув один підліток. Він прийшов у кепці з гаслом «Зробимо Америку знову великою», футболці з цифрою «47» — на честь Трампа як 47-го президента США — та червоних піжамних штанах із зображенням американського лідера і написом «MAGA FOR LIFE».

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Цього року дітям роздавали великі шоколадні батончики Hershey у спеціальному пакуванні: з одного боку — президентська печатка США, з іншого — напис «Щасливого Гелловіну». На обгортках також були розміщені золотисті підписи президента та першої леді.

Геловін у Білому домі — історія

Святкування Гелловіну в Білому домі бере свій початок від 1958-го, коли перша леді Меймі Ейзенхауер прикрасила його скелетами, ліхтарями з гарбузів та стеблами сушеної кукурудзи. Святкування почали влаштовувати

Традицію проведення у Білому домі заходів на Геловін із частуванням дітей солодощами, а також приватних святкувань для родини, друзів і співробітників започаткували Кеннеді. Відтоді масштабні святкові заходи до Геловіну регулярно проводять на території президентської резиденції.

Нагадаємо, священник Олексій Філюк розповів, чи варто українцям святкувати Геловін. Він засудив поширення цієї традиції, особливо під час бойових дій. З його слів, участь у такому святі є духовним вибором, який суперечить християнським засадам.

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