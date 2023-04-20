Дитячі змагання із вбивства котів за гроші були скасовані в останній момент: деталі історії

Для тих, хто вб’є найбільше котів, був оголошений грошовий приз у розмірі 155 доларів США.

У Новій Зеландії організатори дитячих змагань з полювання на котів скасували захід через негативну реакціюна такий конкурс.

Про це повідомляє BBC.

На організаторів щорічного полювання обвалився шквал критики після того, як вони оголосили нову категорію полювання. Так, на диких котів, які в Новій Зеландії вважаються шкідниками, мали полювати діти.

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Дітям наголошували, щоб ті не вбивали домашніх тварин, проте заохочували вбити якомога більше диких котів. За це навіть був оголошений грошовий приз у розмірі 250 новозеландських доларів (155 доларів США).

Групи захисту тварин засудили ці змагання. Товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами Нової Зеландії повідомило 18 квітня, що "дитяча категорія, яка передбачала відстріл диких котів", не включена до програми змагань. Представник організації пояснив, що і діти, і дорослі не зможуть відрізнити "дику, бродячу кішку від наляканої домашньої".

Окрім того, був ризик, що домашні коти можуть "потрапити під перехресний вогонь", зауважив один із колишніх спонсорів полювання.

Цей конкурс мав відбутися в межах червневого збирання коштів для місцевої школи в Кентербері на Південному острові. У щорічних змаганнях зазвичай беруть участь сотні людей, включно з дітьми, які змагаються у вбивстві диких свиней, оленів і зайців.

18 квітня організатори мисливських змагань оголосили, що полювання на котів скасовано, повідомивши про надходження "огидних та недоречних електронних листів".

"Ми розчаровані та просимо вибачення тим, хто хотів взяти участь у заході, спрямованому на захист наших рідних птахів та інших уразливих видів", – йдеться в заяві організаторів змагань.

Ця заява в Мережі зібрала понад 100 коментарів. Автори багатьох із них виступали на боці проведення заходу. Зокрема, люди стверджували, що полювання могло бути "контрольованим відстрілом".

"Якби люди знали, якої шкоди тут завдають дикі коти. Вони також впливають на наше сільське господарство. Дикі коти переносять хвороби... ми просто продовжуватимемо їх відстрілювати, допоки ми їх бачитимемо", – написала одна місцева жителька.

Заходи щодо контролю за популяцією диких котів – тема гарячих дебатів у Новій Зеландії. Там тварини становлять загрозу для місцевих видів і біорізноманіття країни.

Найбільша природоохоронна організація країни, Королівське товариство захисту лісів і птахів, підрахувала, що дикі коти можуть бути причиною загибелі 1,1 млн місцевих птахів щороку, а також десятків мільйонів немісцевих птахів.

Нагадаємо, в Одесі потрапив у скандал дельфінарій, що розташований в одному комплексі з готелем. Пожильці президентських апартаментів виклали в Мережу відео з розвагами з морським котиком просто в готельному номері.

Скандал в Одесі: морського котика затягнули в готель заради фотосесії

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