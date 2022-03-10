"Дітям України негайно потрібен мир!" - в ЮНІСЕФ повторили свій заклик до негайного припинення вогню після обстрілу Маріуполя

Атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру – зокрема на лікарні, об’єкти водопостачання та школи – є за межами допустимого і мають негайно припинитися.

"Я приголомшена інформацією про сьогоднішній напад на пологовий будинок у Маріуполі. За повідомленнями, через напад під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі. Ми ще не знаємо про кількість жертв, але боїмося найгіршого", - йдеться в заяві виконавчої директорки ЮНІСЕФ Кетрін М. Рассел.

Про це пише UNICEF Україні.

"Ця атака, якщо вона буде підтверджена, показує яких жахливих втрат завдає ця війна дітям та родинам України. Менш ніж за два тижні щонайменше 37 дітей загинули і 50 отримали поранення, а більше ніж мільйон дітей були змушені залишити Україну і вирушити до сусідніх країн", - додають у дитячому фонді ООН.

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"Атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру – зокрема на лікарні, об’єкти водопостачання та школи – є за межами допустимого і мають негайно припинитися. ЮНІСЕФ повторює свій заклик щодо негайного припинення вогню і закликає дотримуватися зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом щодо захисту дітей від шкоди, а також забезпечити гуманітарним організаціям можливість отримати безпечний та швидкий доступ до дітей, які потребують допомоги. Дітям України негайно потрібен мир!", - йдеться у тексті заяви.

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