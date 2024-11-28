Дітям віком до 16 років офіційно заборонили користуватися соцмережами в одній з країн світу

Facebook, Instagram, TikTok, X, Reddit матимуть рік на впровадження інструментів для обмеження доступу для дітей, після чого закон набуде чинності.

Заборону соціальних мереж для дітей віком до 16 років ухвалив Сенат Австралії – країни, що незабаром стане першою у світі з таким законом.

Сенат Австралії ухвалив закон, що обмежує доступ дітей до соціальних мереж

Про це пише Associated Press.

Згідно із нововведеннями, Facebook, Instagram, TikTok, X, Reddit та інші соцмережі будуть вимушені заборонити доступ дітям до 16 років або отримають штраф до 50 млн австралійських доларів (33 млн доларів США).

34 сенатори проголосували за заборону, а 19 проголосували проти. Палата представників у середу також проголосувала за цей закон, показавши сильну підтримку: 102 голоси – за, 13 голосів – проти.

Наразі триває процес схвалення поправок опозиції, але його називають формальністю, оскільки уряд погодився, що поправки буде ухвалено.

Що хоче змінити опозиція

Опозиція внесла поправки, які посилять захист конфіденційності, зокрема соцмережі не зможуть вимагати від користувачів державні документи, що засвідчують особу, як-от паспорти чи водійські права, а також не зможуть вимагати цифрову ідентифікацію через державні системи.

Критики закону заявляють, що австралійський уряд ухвалив поспішне рішення щодо заборони соціальних мереж для дітей. Компанії, які керують платформами, висловлювали сумніви в ефективності закону та закликали Сенат відкласти голосування принаймні до червня 2025 року.

Серед головних побоювань опозиції щодо цього закону є те, що заборона на соціальні мережі ізолює дітей, позбавить їх позитивних аспектів соціальних медіа та “заштовхне” у дарквеб.

Нагадаємо, колишній кіберзлочинець розповів, як працює даркнет.

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