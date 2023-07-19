“Дівчата Гілго-Біч”: у США завдяки шматку піци затримали серійного вбивцю

Затриманого цікавило лише одне: чи говорять про це у новинах?

59-річного архітектора Рекса Гоєрманна звинувачують у вбивстві трьох жінок, чиї тіла були знайдені в 2010 році на пляжі Гілго, що на південному березі Лонг-Айленда. Однак він не визнає себе винним.

Про це пише BBC.

Поліція вилучила з дому підозрюваного понад 200 одиниць зброї. Інші предмети, вилучені з резиденції, включають ляльку в натуральну величину в скляній вітрині, повідомляє місцеве видання WPIX.

Офіцер криміналістичної лабораторії пересуває пластиковий пакет з предметами під час обшуку в резиденції Рекса Гоєрманна, 15 липня 2023 року, Массапеква-Парк, Нью-Йорк / AP

Тим часом поліція Лас-Вегаса розслідує зв'язок Хойерманна з містом.

За даними журналу Las Vegas Review-Journal, Хойерманну належить таймшер на захід від Лас-Вегас Стріп, який він придбав 2005 року.

Поліція Лас-Вегаса заявила, що “наразі перевіряє наші нерозкриті справи, щоб дізнатися, чи причетний він до них”.

Крім 200-300 одиниць вогнепальної зброї, знайдених у замкненому сховищі в резиденції, чиновники також взяли портрет жінки з побитим обличчям, повідомляють журналісти New York Post.

Комісар поліції Саффолк Каунті Родні Гаррісон заявив у інтерв'ю для Fox News 17 липня: “Він мав арсенал зброї у сховищі внизу”.

“Щоразу, коли хтось має подібний арсенал, у нас виникають певні занепокоєння”, — додав він.

Гаррісон розповів CNN, що родичі підозрюваного — одруженого батька двох дітей — шоковані звинуваченнями: “Вони відчувають сором”.

Підозрюваного звинувачують у вбивстві трьох жінок, чиї тіла були знайдені близько одне до одного 2010 року на пляжі Гілго, на південному березі Лонг-Айленда.

Працівники правоохоронних органів та аварійні служби оглядають предмет біля дороги неподалік Джонс-Біч, 11 квітня 2011 року, Вонтаг, штат Нью-Йорк / AP

Слідчі заявили, що вони планують звинуватити його у вбивстві четвертої жінки: Морін Брейнерд-Барнс.

Ці жінки, яких називають “Гілго-четвіркою”, були серед 11 наборів людських решток, знайдених на пляжі за 80 км на схід від міста Нью-Йорк.

Джерело в правоохоронних органах повідомило CNN, що, коли підозрюваний перебував у в'язниці після його арешту минулого четверга, 13 липня, він запитав співробітників: “Про це вже говорять у новинах?”.

Рекс Гоєрманн / Suffolk County Sheriff’s Office via AP

Під наглядом журналістів та членів громадськості слідчі проводять обшук його занедбаного будинку в Массапеква Парк, що знаходиться за 20 хвилин їзди від пляжу Гілго.

Сусіди та мешканці Лонг-Айленда були приголомшені затриманням підозрюваного, який володіє архітектурною фірмою на Мангеттені.

Жителі спостерігають за обшуком резиденції Рекса Гоєрманна, 15 липня 2023 року, Массапеква-Парк, Нью-Йорк / AP

Після кількох років слідчі змогли висунути чоловіку звинувачення, використовуючи записи мобільних телефонів та опис вбивці і його автомобіля.

Головним доказом став шматок піци, який викинув архітектор. Із нього взяли ДНК та зіставили з ДНК підозрюваного — в одному з мішків, куди було загорнуте тіло однієї з жертв, 13 років тому знайшли його волосся. ДНК збіглася зі зразком зі шматка піци вбивці.

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