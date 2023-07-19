“Дівчата Гілго-Біч”: у США завдяки шматку піци затримали серійного вбивцю

Затриманого цікавило лише одне: чи говорять про це у новинах?
59-річного архітектора Рекса Гоєрманна звинувачують у вбивстві трьох жінок, чиї тіла були знайдені в 2010 році на пляжі Гілго, що на південному березі Лонг-Айленда. Однак він не визнає себе винним.
Про це пише BBC.
Поліція вилучила з дому підозрюваного понад 200 одиниць зброї. Інші предмети, вилучені з резиденції, включають ляльку в натуральну величину в скляній вітрині, повідомляє місцеве видання WPIX.
Тим часом поліція Лас-Вегаса розслідує зв'язок Хойерманна з містом.
За даними журналу Las Vegas Review-Journal, Хойерманну належить таймшер на захід від Лас-Вегас Стріп, який він придбав 2005 року.
Поліція Лас-Вегаса заявила, що “наразі перевіряє наші нерозкриті справи, щоб дізнатися, чи причетний він до них”.
Крім 200-300 одиниць вогнепальної зброї, знайдених у замкненому сховищі в резиденції, чиновники також взяли портрет жінки з побитим обличчям, повідомляють журналісти New York Post.
Комісар поліції Саффолк Каунті Родні Гаррісон заявив у інтерв'ю для Fox News 17 липня: “Він мав арсенал зброї у сховищі внизу”.
“Щоразу, коли хтось має подібний арсенал, у нас виникають певні занепокоєння”, — додав він.
Гаррісон розповів CNN, що родичі підозрюваного — одруженого батька двох дітей — шоковані звинуваченнями: “Вони відчувають сором”.
Підозрюваного звинувачують у вбивстві трьох жінок, чиї тіла були знайдені близько одне до одного 2010 року на пляжі Гілго, на південному березі Лонг-Айленда.
Слідчі заявили, що вони планують звинуватити його у вбивстві четвертої жінки: Морін Брейнерд-Барнс.
Ці жінки, яких називають “Гілго-четвіркою”, були серед 11 наборів людських решток, знайдених на пляжі за 80 км на схід від міста Нью-Йорк.
Джерело в правоохоронних органах повідомило CNN, що, коли підозрюваний перебував у в'язниці після його арешту минулого четверга, 13 липня, він запитав співробітників: “Про це вже говорять у новинах?”.
Під наглядом журналістів та членів громадськості слідчі проводять обшук його занедбаного будинку в Массапеква Парк, що знаходиться за 20 хвилин їзди від пляжу Гілго.
Сусіди та мешканці Лонг-Айленда були приголомшені затриманням підозрюваного, який володіє архітектурною фірмою на Мангеттені.
Після кількох років слідчі змогли висунути чоловіку звинувачення, використовуючи записи мобільних телефонів та опис вбивці і його автомобіля.
Головним доказом став шматок піци, який викинув архітектор. Із нього взяли ДНК та зіставили з ДНК підозрюваного — в одному з мішків, куди було загорнуте тіло однієї з жертв, 13 років тому знайшли його волосся. ДНК збіглася зі зразком зі шматка піци вбивці.
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