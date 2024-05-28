Дівчина купила два мішки з прикрасами за 50 доларів та була шокована: що вона побачила всередині

Всередині виявилося, що лежать не тільки срібні й золоті прикраси, а й рідкісні.

Інколи старі прикраси можуть принести великі кошти. Так сталося з дівчиною на ім'я Кіра, яка придбала за 50 доларів два мішки з вінтажними прикрасами. Виявилося, що всередині них були срібні й золоті речі, а також ланцюжки від Tiffany & Co.

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в соцмережі.

Як стало відомо, дівчина придбала два мішки зі старими речами за 50 доларів. Всередині виявилося, що лежать не тільки срібні й золоті прикраси, а й рідкісні.

Згодом Кіра опублікувала в Мережі декілька відео, на яках показала, як розбирала мішки з прикрасами. Крім іншого всередині був браслет Betsey Johnson, вінтажні шпильки, різні сережки та каблучки.

Серед рідкісних екземплярів була тіара, інкрустована штучним камінням, шкіряний чокер та каблучки Hello Kitty. Проте найцікавішим був браслет із 14-каратного золота, а також кольє від Tiffany & Co. В одному з мішків були і шпильки Snoopy стерлінгового срібла, виготовлені у 1960-х роках.

Частину з прикрас дівчина вирішила залишити собі, всі інші продає у своєму магазині з вінтажними речами.

Нагадаємо, що 18-річний хлопець із США виграв у лотерею один мільйон доларів завдяки сестрі, яка обрала щасливий білет.

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