Дівчина обізвала ґвалтівника "свинею" і отримала суворіше покарання, ніж злочинець – подробиці

Німкеня отримала суворіший вирок, ніж ґвалтівник за те, що вона "образила" його.

У Німеччині 20-річна дівчина на ім'я Майя Р. отримала покарання за образу одного з дев’яти хлопців, які 2020 року вчинили у парку групове зґвалтування іншої 15-річної дівчини. Суд призначив їй покаранні у вигляді ув’язнення протягом вихідних за повідомлення, в яких вона, зокрема, називала злочинця "огидним виродком", що є наклепом за німецьким законодавством. Ґвалтівник, до речі, відбувся умовним покаранням за злочин через свій вік.

Про це повідомляє The Telegraph.

Так, Майя Р, яка мешкає у Гамбурзі, написала одному з хлопців, якого визнали винним у груповому зґвалтуванні 15-річної дівчини, повідомлення у WhatsApp після того, як у Мережі опублікували його номер, і назвала його "ганебною свинею-ґвалтівником" і "огидним виродком".

"Тобі не соромно, коли ти дивишся в дзеркало? Будемо сподіватися, тебе просто посадять під замок", - йшлося в її повідомленнях.

Також дівчина пригрозила злочинцю тим, що він не зможе ходити вулицями, не "отримавши удар в обличчя".

Як пише ЗМІ, Майї обрали такий вид покарання через те, що її раніше притягали до відповідальності за крадіжку, на розгляді справи в суді якої вона не з’явилася.

20-річна дівчина перепросила у ґвалтівника і сказала суду, що ті повідомлення "вже нікому не допоможуть". Вона додала, що хоче повернутися до навчального закладу та отримати спеціальність дитячої лікарки.

Цей вирок викликав обурення через те, що критики вважають недоліками судової системи Німеччини з непропорційним покаранням за наклеп.

Що відомо про цей злочин

Хлопець, який отримав "образливі" повідомлення, був одним із дев’яти злочинців, які протягом кількох годин у вересні 2020 року ґвалтували 15-річну дівчину в кущах гамбурзького парку.

На той час усім ґвалтівникам було менше 20 років, тому на них поширювався положення закону про покарання для неповнолітніх. З невідомих причин, лише 19-річного громадянина Ірану засудили до позбавлення волі.

Згадуючи події того зґвалтування в суді, хлопець запитав: "А хто цього не хотів би?".

Решта нападників, включно з тим, який отримав повідомлення Майї Р., отримали умовні покарання. За словами головуючого судді, який розглядав цю справу, жоден зі злочинців не висловив жалю щодо скоєного.

Ця справа продемонструвала, наскільки суворими є німецькі закони, що передбачають кримінальну відповідальність за образи. Таке порушення закону карається позбавленням волі на строк до двох років. Навіть назвавши когось "ідіотом", порушник ризикує отримати покарання у вигляді позбавлення волі.

Суд, який розглядав справу про образу та зґвалтування, заявив, що отримує "тривожно різку" реакцію суспільства і назвав звинувачення у свою сторону "цілеспрямованим нападом на верховенство права".

"Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо за ворожнечею у зв’язку з розглядом справи та вироком", – повідомив речник районного суду в місцевій газеті Hamburger Abendblatt.

Нагадаємо, за зниклу криптокоролеву, яка вважається "найрозшукуванішою жінкою у світі", призначено нагороду у розмірі $5 000 000 – фото.

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