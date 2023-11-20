Дівчина-підліток жорстоко вбила матір свого хлопця, бо вона була проти їхніх стосунків (фото)

Мати чоловіка, який був старший за свою дівчину, не схвалювала їхні стосунки.

У США, штат Огайо, 17-річна Кейтлін Кунс, яка була у стосунках з 33-річним Джонатаном Джонсом, вбила його матір, бо жінка була проти їхніх стосунків.

Про це розповідає Mirror.

Кейтлін Кунс з Клівленда обвинувачують у вбивстві 53-річної Ніколь Джонс. За даними поліції, вбивство сталося через кілька днів після того, як Кейтлін Кунс втекла з дому прийомної родини, щоб зустрітися з Джонатаном Джонсом.

Кейтлін Кунс / Фото: Mirror

Як повідомляється, Кунс дала Джонатану 5 годин на те, щоб він вбив власну матір. А коли чоловік не зміг це зробити, неповнолітня дівчина вирішила сама розправитися з матір'ю свого хлопця.

Відомо, що Джонатан має судимості, зокрема за розповсюдження непристойних матеріалів. Чоловік почав стосунки з 17-річною Кейтлін Кунс, ще до того, як йому висунули підозри.

Джонатан Джонс / Фото: Mirror

11 квітня 2023 року Джонатан забрав Кейтлін з кафе і відвіз її до будинку своєї матері, де він жив. Кунс залізла до будинку через вікно, щоб сховатися від Ніколь, яка не схвалювала стосунки свого 33-річного сина з 17-річною дівчиною.

Як стверджують прокурори, вже у будинку Кейтлін наказала Джонсу вбити власну матір і дала йому на це 5 годин.

Ніколь Джонс / Фото: Mirror

Однак, після того, як Джонс цього не зробив, Кунс взяла справу у свої руки. Дівчина вдарила 53-річну Ніколь Джонс каменем, перш ніж задушити її.

"Вона вийшла на вулицю, взяла камінь, і коли Ніколь Джонс стояла перед холодильником на кухні, Кейтлін кілька разів вдарила Ніколь Джонс і задушила її", — розповів прокурор округу Лукас Енді Ластра.

У цей час Джонс сидів у вітальні. Після вбивства пара поїхала до магазинів, щоб купити брезент і мішки для сміття, щоб прибрати місце злочину.

Тіло Ніколь відвезли до сусіднього житлового комплексу на машині Джонса та викинули у смітник. Поліція каже, що тіло, швидше за все, ніколи не знайдуть, адже його разом зі сміттям вивезли на звалище.

Після цього Кунс надіслала повідомлення медсестрі з її старого прийомного будинку, щоб повідомити, що вона вбила двох людей і тікає.

Після нападу 11 квітня пара втекла через південний кордон до Мексики, їх оголосили у розшук. Через місяць поліція знайшла їх.

Попри те, що Кейтлін Кунс неповнолітня, її звинувачують у вбивстві при обтяжливих обставинах, підробці доказів і жорстокому поводженні з трупом. Кунс зізналася у вбивстві жінки.

Нагадаємо, у США чоловік влаштував хаотичну стрілянину – четверо загиблих.

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