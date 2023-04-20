Дівчина пішла на концерт і залишилася без рук та ніг: що трапилося

У США після концерту 22-річну Евелін Девіс доправили до лікарні, де вона впала в 16-денну кому. Лікарям довелося ампутували всі чотири її кінцівки. Причиною стало рідкісне респіраторне захворювання через концертну машину для туману.

Про це йдеться у матеріалі Thesun.

Лише через три дні після того, як 22-річна Евелін Девіс пішла на концерт, вона почала відчувати втому та нездужання.

У лікарні в дівчини сталася повна відмова органів через ліки для стабілізації артеріального тиску.Тож, їх довелося ампутувати кінцівки.

Незважаючи на те, що лікарі казали їй, що вона більше ніколи не зможе ходити, Евелін успішно проходить реабілітацію вже через два місяці після втрати ніг.

Дивно, але серед симптомів респіраторного захворювання дівчини не було підвищеної температури. Евелін вирішила поїхати до лікарні через різке погіршення самопочуття. Там їй поставили діагноз: сепсис і пневмонія.

Після цього вона впала в кому на 16 днів. За словами Евелін, вона запам'ятала свої сни під час коми. Зокрема, їй наснилася родина Кардаш'ян на тропічному острові.

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