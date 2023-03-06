Дівчина покликала одразу 65 чоловіків із Tinder на побачення: чи знайшла вона кохання

Американка вирішила повеселитися та влаштувала масштабне побачення, запросивши туди 65 чоловіків із додатків Tinder та Hinge, яких раніше не бачила.

Про це пише Insider.

Кессіді Девіс із Лос-Анджелеса радикально підійшла до вирішення проблеми з особистим життям. Після кількох років використання програм для побачень вона вирішила спробувати щось зовсім нове і одразу знайшла своє кохання.

Напередодні Дня святого Валентина вона анонсувала велику вечірку вдома, покликавши одиноких подруг і попросивши їх привести з собою чоловіків з Tinder, з якими вони спілкувалися, але ще не бачилися.

Побоюючись, що прийде недостатньо людей, Девіс покликала на вечірку ще 65 хлопців зі своїх облікових записів у дейтингових застосунках. Також дівчина зробила анонс вечірки у Tiktok.

Відео стало вірусним, набравши 1,7 мільйона лайків та отримавши мільйон коментарів від людей, які хотіли приєднатися до масового побачення чи влаштувати щось подібне.

Також Девіс покликала хлопця, якого зустріла в барі. Саме з ним дівчина зустрічається від того самого вечора.

Незважаючи на те, що Девіс досягла своєї мети і знайшла кохання, вона продовжує влаштовувати подібні заходи для тих, хто шукає пару.

Нагадаємо, у Торонто чоловік декілька разів змінив ім'я і познайомився з 250 жінками, щоб закрутити з ними роман і виманити у них гроші.

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