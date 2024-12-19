Дівчина вісім років проживала за рік та у 19 років важила 12 кілограмів: що сталось

У Південній Африці померла Беандрі Буйсен, яка страждала на надзвичайно рідкісну невиліковну хворобу, що забирала у неї вісім років за кожен рік її короткого життя.

Про це пише dailymail.co.uk.

Беандрі думала, що не доживе до 14 років, але відмовилася здаватися і стала інтернет-сенсацією з понад 269 000 підписників.

Лише два місяці тому підліток, яка важила лише 12 кілограмів, перенесла операцію на відкритому серці, добре одужувала і планувала зустріти Різдво зі своїми батьками. Проте дівчина померла у віці 19 років.

Вона народилася з генетичною мутацією — синдромом прогерії Хатчінсона-Гілфорда, який спричиняє швидке старіння дітей у поєднанні з остеопорозом, що робить кістки крихкими і ламкими.

Лише одна дитина з 4 мільйонів народжується з цією невиліковною хворобою, і Беандрі була однією з 200 відомих хворих у світі.

Мати Беандрі, Беа, підтвердила на сторінці доньки у Facebook, що вона вчора програла свою битву за життя, і подякувала всім шанувальникам по всьому світу.

Беандрі Буйсен з мамою / Фото: Daily Mail

Попри свій вік Беандрі важила лише 12 кг, ходила до школи, як звичайні діти, і мріяла вийти заміж до 25 років, народити двійню і працювати вчителькою.

Найстарішим пацієнтом з повною формою прогерії був італієць Семмі Бассо у віці 28 років. Тіффані Ведекінд, 45 років, зі штату Огайо, США, є найстарішою людиною з цим захворюванням.

Середня тривалість життя хворих становить 14 років, і мало хто доживає до двадцяти.

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