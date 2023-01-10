Дівчина втратила всі заощадження через одне sms-повідомлення: що вона зробила

18-річна дівчина Аврора Касіллі з Олбані, Західна Австралія, через шахраїв втратила 37 000 доларів (1 360 534 грн) за лічені секунди, які вона збирала від 14 років. Дівчина мріяла про власний будинок, на який цілеспрямовано збирала декілька років.

Своєю історією дівчина поділилася для News.com.au.

Яка схема шахраїв

Аврора пригадала, що 3 грудня 2022 року отримала тривожне текстове повідомлення, яке, як вона вважала, надійшло від її банку, у якому йшлося, що хтось із невідомих під її іменем намагався здійснити переказ з її рахунку. Це нібито було повідомлення від NAB (австралійська банківська група - ред.). За словами дівчини, повідомлення було з того самого номера, що й попередні повідомлення від банку. У тексті повідомлення було сказано зателефонувати на їхній номер 1800. К оли Автора набрала за вказаним номером, почула музику та голосові, які були ідентичними тому, коли вона телефонувала в свій банк минулого разу. Вона навіть чекала годину в режимі очікування, щоб поговорити з кимось. Після цього, за словами дівчини, у трубці пролунав голос чоловіка з британським акцентом. Він пояснив їй, що хтось намагається отримати доступ до її банківського рахунку. Для її фінансової безпеки він сказав перевести всі свої заощадження на інший рахунок NAB на її ім’я. Аврора повірила йому і швидко надіслала 36 561,37 доларів. Через кілька секунд після підтвердження переказу чоловік поклав трубку.

Що сказали у банку

Переглянувши BSB, вона зрозуміла, що рахунок, на який вона перевела свої заощадження, насправді був рахунком Commonwealth Bank ( найбільший банк в Австралії - ред.) , а не NAB. Після інциденту Aurora звернулася до NAB по допомогу. У листі банку було сказано, що установа не несе відповідальності за втрачені кошти, оскільки платіж був санкціонований дівчиною.

"У банку сказали, що шахраї змогли використати програмне забезпечення, завдяки якому номер телефону, з якого вони дзвонять або відправляють повідомлення, відображається на пристроях як належний офіційним організаціям, таким як банки, податкова служба чи поліція", - сказано у статті видання.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні вигадали нову схему для виманювання грошей. Як не потрапити на гачюк шахраїв - читайте на сайті ТСН.ua.

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