Дівчина, яка тоне: загадкова скульптура зчинила переполох в іспанському Більбао

Насправді, її ідея - привернути увагу до змін клімату.

Загадкова скульптура зчинила переполох в іспанському Більбао.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 29 вересня.

Це величезне обличчя дівчини, яке розмістили у річці. Під час відливу голову добре видно, а от під час припливу здається, що вона тоне. 120-кілограмова скульптура виготовлена зі склопластику й називається "Завтра".

За словами автора, мексиканського художника Рубена Орозко, вона має привернути увагу до глобальних змін клімату. Втім, багатьох жителів Більбао таке мистецтво шокувало й навіть викликало асоціації із самогубством.

Новини світу: загадкова скульптура зчинила переполох в іспанському Більбао

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