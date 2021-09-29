Дівчина, яка тоне: загадкова скульптура зчинила переполох в іспанському Більбао

Насправді, її ідея - привернути увагу до змін клімату.
Загадкова скульптура зчинила переполох в іспанському Більбао.
Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 29 вересня.
Це величезне обличчя дівчини, яке розмістили у річці. Під час відливу голову добре видно, а от під час припливу здається, що вона тоне. 120-кілограмова скульптура виготовлена зі склопластику й називається "Завтра".
#bihar obra de @rubenorozcoloza en la ría de #Bilbao. Campaña de la #bbk pic.twitter.com/kiXhRt3h9B— Clara alcantara (@clarapinttora) September 24, 2021
За словами автора, мексиканського художника Рубена Орозко, вона має привернути увагу до глобальних змін клімату. Втім, багатьох жителів Більбао таке мистецтво шокувало й навіть викликало асоціації із самогубством.