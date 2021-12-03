Дівчина з найбільшими губами у світі робить безліч ін'єкцій та пластичних операцій, аби стати лялькою

Одна ін'єкція коштує близько 200 фунтів стерлінгів.

24-річна Андреа Іванова з Софії, Болгарія, яка має найбільші губи у світі завдяки ін'єкціям краси, хоче бути схожою на ляльку Bratz. Для цього дівчина продовжує робити уколи краси, а н ещодавно вона пройшла процедуру подовження та корекції обличчя за 500 фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як пише видання, після 26-го уколу в губи Андреа зробила процедуру подовження і контурування обличчя, щоб змінити форму підборіддя. Н аступні кроки до схожості на ляльку Bratz - це зробити більше пластичних операцій, щоб сформувати та збільшити її вилиці. Одна ін'єкція коштує близько 200 фунтів стерлінгів.

Через великі, неприродні губи дівчина привернули увагу тисячі користувачів Instagram, оскільки вона часто публікує оновлення про свій унікальний вигляд своїм підписникам.

На цьому дівчина планує не зупинятися, на Різдво Андреа зробить 27-й укол краси в губи.

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