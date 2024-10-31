Дівчина зарізала коханого після того, як він привітався з іншою на вулиці – фото ревнивиці

23-річний аргентинець трагічно загинув від рук своєї ревнивої дівчини, яка напала на нього з ножем за те, що він просто привітався з іншою жінкою на вулиці.

Про це повідомляє Oddity Central.

Маріано Грінспуна із Гонсалес Катан, міста в аргентинській провінції Буенос-Айрес, зарізала обраниця після того, як він привітався на вулиці з колишньою однокласницею. Шокувальний інцидент стався рано вранці 21 жовтня на розі вулиць Бальбоа і Ла Бастілія. Грінспун і його подруга Наташа Палавесіно йшли, тримаючись за руки, коли натрапили на жінку, яка привіталася з Маріано і запитала, як у нього справи. Простого привітання жінки було достатньо, щоб звести подругу чоловіка з розуму: вона витягла захований ніж і напала на неї.

Виявляється, жінка, яка привіталася з Маріано того фатального ранку, була його однокласницею, але це навряд чи мало значення для його дівчини. Вона просто побачила іншу жінку, яка мала нахабство заговорити з її коханим, і вирішила, що та має поплатитися за це життям. Палавесіно дістала захованого ножа і вдарила жінку, яку аргентинські ЗМІ ідентифікували лише як ЛК, в пахву. Жертва впала на землю і зуміла зупинити ще одну спробу удару рукою. Вона, ймовірно, була б убита, якби не невідомий чоловік, який зумів відтягнути від неї Палавесіно.

На жаль, Маріано не пощастило. Не зумівши вбити жінку, яка її розлютила, Наташа зігнала зласть на своєму хлопцеві, вдаривши його ножем у груди. Після цього пара сперечалася декілька хвилин, як показують камери спостереження в цьому районі, протягом яких жертва декілька разів падав на землю. В якийсь момент він не зміг піднятися, і його 32-річна співмешканка накинулася на нього з голими руками. Очевидці викликали екстрені служби, але вони не змогли нічого зробити, щоб врятувати життя чоловіка.

Наташа Палавесіно

Розслідування, що триває, вже виявило насильницьку історію Наташі Палавесіно. 2021 року вона була засуджена до одного року позбавлення волі за удар ножем у груди колишнього хлопця, і навіть сам Маріано заявляв на неї до поліції за погрози і заподіяння йому тілесних ушкоджень. У липні минулого року було видано обмежувальний судовий припис, що змушував Наташу уникати будь-яких контактів з потерпілим. Однак після закінчення терміну дії цього заходу він вирішив дати їхнім стосункам ще один шанс.

32-річна Палавесіно ризикує провести багато років у в'язниці за вбивство свого хлопця і замах на вбивство жінки, яка просто привіталася з ним на вулиці.

Нагадаємо, жінка зателефонувала до поліції, щоб "замовити піцу". Копи приїхали і були приголомшені відкриттям.

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