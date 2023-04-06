Дівчина зарізала колишнього однокласника і подарувала його труп своєму хлопцю

Убивцю засудили до довічного ув’язнення, а її хлопцеві, який отримав “подарунок” і допоміг позбутися тіла, висунуто звинувачення у співучасті у вбивстві.

Суд виніс вирок 24-американці Джулії Енрайт, яку визнали винною у вбивстві Брендона Чікліса в штаті Массачусетс. Раніше убивця та її жертва зустрічалися і навіть були однокласниками в Регіональній професійній середній школі.

Про це повідомляє NBC Boston.

У червні 2018 року Енрайт заманила Чікліса в будиночок на дереві біля її будинку в Ешбернгемі, нібито, щоб зайнятися сексом. Після припинення стосунків ці двоє зберігали приятельські стосунки. Хоча на той момент у Джулії вже був новий хлопець - Джонатан Лінд.

За версією обвинувачення, убивство було спланованим саме як “подарунок” для нового бойфренда. Перед вбивством вона надіслала йому смс-повідомлення із запитанням: “Як ти гадаєш, ми можемо додати бульбашки в криваву ванну?”.

Окрім того, в записі у щоденнику Енрайт написала про своє розчарування тим, що її хлопцю, здається, не сподобався її “подарунок”. Прокурори заявили, що цим “подарунком” був труп Чікліса. Звинувачена виправдовувалася, що подарунком був скелет, вкрадений зі склепу.

На суді представники обвинувачення заявили, що дівчина була одержимою вбивством та мала нездоровий інтерес до смерті. У тому ж щоденнику вона писала: “Я маю невгамовну цікавість вбити людину”, і згадувала про своє захоплення смертю, зокрема, про використання скелетів мертвих тварин для так званого “кісткового мистецтва”.

Енрайт сказала присяжним на суді, що все це була дише її фантазія. Також вона підтвердила, що мала намір зайнятися сексом із Чіклісом того дня, але передумала, і він спробував її змусити. Саме тому вона, начебто, завдала йому кілька ножових поранень.

Останки убитого молодого чоловіка були знайдені через кілька тижнів після вбивства в Рінджі, штат Нью-Гемпшир. Його тіло було загорнуте в ковдру, брезент і простирадло і запаковане у два мішки для сміття, запечатані скотчем.

Як встановили слідчі, позбуватися трупа Джулії Енрайт допомагав її новий бойфренд Джонатан Лінд, якому тепер висунули звинувачення у співучасті у вбивстві та транспортуванні трупа.

Засуджена до довічного ув’язнення Джулія Енрайт матиме право на умовно-дострокове звільнення через 25 років.

Нагадаємо, раніше у США засудили 25-річну дівчину, яка під час сексу розчленувала свого партнера.

Читайте також: