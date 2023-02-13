Дівчинка врятувала сестричку ціною власного життя під час землетрусу в Сирії: опубліковано відео

На відео видно, як рятувальники дістають маленьку дівчинку з-під завалів і вона починає плакати.
Дівчинка врятувала сестричку ціною власного життя.
Організація сирійської цивільної оборони "Білі шоломи" опублікувала відео, яке було знято під час порятунку з-під завалів маленької дівчинки. Її знайшли на колінах у старшої сестри, яка ціною свого життя врятувала дитину.
Відео було зроблено в місті Джандіріс на півночі Алеппо.
Her baby sister sacrificed herself... Incredible moments to save a baby alive who was in the lap of her sister.— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 11, 2023
The city of Jandiris in the countryside of Afrin, north of #Aleppo, at dawn on Monday, Feb 6, after the violent #earthquake that hit northwestern regions of #Syria. pic.twitter.com/awLgP6Jlsp
На кадрах видно, як рятувальники дістають маленьку дівчинку з-під завалів і вона починає плакати.
Дитина була знайдена живою під завалами за кілька годин після першого землетрусу. Дівчинка лежала на колінах своєї покійної сестри.
Нагадаємо, у Туреччині та Сирії виявили понад 33 тисячі загиблих через землетрус. Тисячі рятувальників розбирають завали в постраждалих регіонах і намагаються знайти тих, хто вижив.
Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався масштабний землетрус. Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях. За даними ВООЗ, кількість постраждалих у Туреччині та Сирії становить близько 26 млн людей. На півдні Туреччини внаслідок землетрусів утворилась гігантська тріщина (відео).
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