Дівчинка врятувала сестричку ціною власного життя під час землетрусу в Сирії: опубліковано відео

На відео видно, як рятувальники дістають маленьку дівчинку з-під завалів і вона починає плакати.

Дівчинка врятувала сестричку ціною власного життя.

Організація сирійської цивільної оборони "Білі шоломи" опублікувала відео, яке було знято під час порятунку з-під завалів маленької дівчинки. Її знайшли на колінах у старшої сестри, яка ціною свого життя врятувала дитину.

Відео було зроблено в місті Джандіріс на півночі Алеппо.

Her baby sister sacrificed herself... Incredible moments to save a baby alive who was in the lap of her sister.

The city of Jandiris in the countryside of Afrin, north of #Aleppo, at dawn on Monday, Feb 6, after the violent #earthquake that hit northwestern regions of #Syria. pic.twitter.com/awLgP6Jlsp — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 11, 2023

На кадрах видно, як рятувальники дістають маленьку дівчинку з-під завалів і вона починає плакати.

Дитина була знайдена живою під завалами за кілька годин після першого землетрусу. Дівчинка лежала на колінах своєї покійної сестри.

Нагадаємо, у Туреччині та Сирії виявили понад 33 тисячі загиблих через землетрус. Тисячі рятувальників розбирають завали в постраждалих регіонах і намагаються знайти тих, хто вижив.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався масштабний землетрус. Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях. За даними ВООЗ, кількість постраждалих у Туреччині та Сирії становить близько 26 млн людей. На півдні Туреччини внаслідок землетрусів утворилась гігантська тріщина (відео).

Такої кількість смертей не передбачали: наслідки надпотужного землетрусу

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