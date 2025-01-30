Дівчинка з діабетом померла після того, як батьки молилися за неї замість того, щоб дати інсулін

Елізабет Струс померла у віці восьми років після того, як їй не давали ліки від діабету протягом шести днів.

В Австралії батьки восьмирічної дівчинки разом з 12 іншими особами були засуджені за ненавмисне вбивство після того, як їй відмовили у видаванні ліків від діабету і вона померла. Це сталося після того, як блогерку з Австралії звинуватили в тому, що вона катувала свою маленьку доньку та фотографувала її страждання та болі, щоб отримати пожертви.

7 січня 2022 року Елізабет Струс померла у себе вдома в Тувумбі після діабетичного кетоацидозу, повідомляє BBC. У середу, 27 січня 2024 року, було вирішено, що батьки маленької дитини, Джейсон і Керрі Струси, та члени релігійної групи, до якої вони належали, під назвою "Святі", "позбавили" її "єдиної речі, яка, безумовно, зберегла б їй життя".

Елізабет діагностували діабет першого типу 2019 року після того, як вона потрапила до лікарні в стані діабетичної коми. Її родині тоді повідомили про діагноз і зазначили, що вона потребуватиме щоденних ін'єкцій інсуліну. Однак 2022 року, коли в Елізабет почали з'являтися ознаки високого рівня цукру в крові, замість того, щоб вводити інсулін, її батьки та інші члени їхньої релігійної групи вирішили молитися і співати за неї, замість того, щоб давати їй гормон, пише The New York Times. Восьмирічна дівчинка прожила всього шість днів без прописаних їй уколів інсуліну.

Під час судового процесу, який розпочався в липні минулого року і тривав декілька місяців, прокурори викликали 60 свідків і виявили, що у Елізабет був високий рівень цукру в крові, що призвело до діабетичного кетоацидозу і, як наслідок, до її смерті.

Діабетичний кетоацидоз – це серйозне ускладнення діабету, яке розвивається, коли організм не може виробляти достатню кількість інсуліну, - пояснюють у клініці Майо. "Інсулін відіграє ключову роль у забезпеченні надходження цукру – основного джерела енергії для м'язів та інших тканин – до клітин організму", - додають у клініці.

Під час судового процесу прокурори зачитали описи Елізабет в останні дні її життя, де маленьку дитину описували як таку, що блювала, відчувала надзвичайну втому, мало розмовляла, потребувала допомоги в туалеті і страждала нетриманням сечі, а також навіть непритомніла.

Елізабет Струс / Фото: GoFundMe

Коли Елізабет померла, суд почув, що релігійна група вірила, що вона воскресне, і саме тому до влади звернулися лише через 36 годин після її смерті.

Батько Елізабет сказав суду, що вони з нею домовилися "разом припинити приймання інсуліну", і що він все ще вірить, що його дочка воскресне: "Для всіх вас це має такий вигляд, ніби Бог зазнав невдачі. Але я знаю, що Елізабет просто спить, і я побачу її знову. Тому що Бог обіцяв, і вона зцілена".

Чотирнадцять членів релігійної групи, серед яких мама і тато Елізабет, були визнані винними у ненавмисному вбивстві, і всі вони не визнали себе винними.

Суддя Мартін Бернс сказав: "Не підлягає сумніву, що про Елізабет з любов'ю піклувалися майже у всіх відношеннях. Однак через особливу віру в цілющу силу Бога [...] вона була позбавлена єдиного, що напевно зберегло б їй життя".

14 обвинуваченим мають винести вирок наступного місяця, і якщо їх визнають винними, кожному з них загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Нагадаємо, 154-кілограмова жінка лягла на свого названого 10-річного сина, щоб покарати, у результаті чого хлопчик помер. Американка отримала шість років ув'язнення.

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