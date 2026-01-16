Тисячі людей з’їхалися в глухе село на прохання дівчини: що вона попросила

Тисячі китайців з’їхалися в село, щоб допомогти пенсіонеру підготуватися до Нового року. / © ВВС

Реклама

Тисячі людей заблокували дороги до віддаленого китайського села Цінфу, відгукнувшись на прохання дівчини в соцмережах допомогти її літньому батькові зарізати свиней до Нового року. Подія, що починалася як приватне прохання про допомогу, перетворилася на масштабний бенкет для тисяч гостей та туристичний феномен.

Про це повідомили BBC.

Спочатку Дайдай опублікувала відео в Douyin (китайський TikTok), оскільки хвилювалася, що її батько вже занадто старий для традиційного забою худоби.

Реклама

«Мій батько старий. Я хвилююся, що він не впорається з цими свинями. Дайте мені можливість високо тримати голову в нашому селі», — написала Дайдай, пообіцявши помічникам традиційне частування.

Реакція виявилася неочікувано масовою: прохання зібрало понад мільйон уподобань. А до села почали з’їжджатися люди з усієї країни. Через величезний наплив автомобілів на дорогах виникли кілометрові затори. Деякі гості долали шлях до села пішки. Щоб забезпечити порядок, дівчина була змушена звернутися до поліції. Місцева влада виділила додаткових свиней, оскільки двох тварин не вистачило, щоб нагодувати тисячі відвідувачів.

За два дні святкувань кількість гостей зросла з однієї до двох тисяч осіб. Користувачі соцмереж порівняли те, що відбулося, з «добродушним фільмом», зазначивши, що люди приїхали заради відчуття єдності та щирих емоцій.

«Мій тато дуже щасливий. Ми ніколи не переживали нічого подібного», — поділилася Дайдай.

Реклама

Також додала, що батькові навіть довелося позичати стільці у сусідів, щоб розсадити всіх охочих.

Нагадаємо, у британському місті Пітерборо 67-річний майстер Пітер Бекертон, який реставрував старі меблі, знайшов у дивані шкільний твір 11-річної дитини, написаний ще 1969 року. В ньому виявились моторошно точні передбачення деяких технологій, які сьогодні є у повсякденному вжитку.