Дівчина вийшла з коми, почувши звістку від батька

У Китаї студентка Цзян Ченнан впала в кому. Лікарі діагностували у дівчини блискавичний міокардит. Вона прийшла до тями, щойно батько показав їй лист про зарахування до університету.

Про це пише South China Morning Post.

Відомо, що дівчині стало зле після складання вступного іспиту до університету. Її одразу доправили до лікарні — життя дівчини залежало від апарату штучної підтримки серця і легенів у відділенні інтенсивної терапії.

На восьмий день перебування в комі батько отримав лист про зарахування доньки до Хуанхейського транспортного університету, відніс його до лікарні і сказав доньці: «Ми всі такі раді, що ти вступила!» У той момент була перебувала непритомною.

Яким було здивування лікарів, коли пацієнтка «ожила» і почала розмовляти. Дівчина одразу зв’язалася із батьками.

Лікарі назвали подію дивом. Функції серця повністю відновилися, стан Ченнан стабільний. Причина такого швидкого пробудження невідома.

