Дівчина з психічними розладами хотіла принести подругу в жертву: чим закінчилась історія

Після майже семи років у клініці, Морган Гейзер скористалася можливістю жити в груповому домі, але втекла, шокувавши свого адвоката. Читайте про напад 2014 року, коли 12-річні дівчата завдали подрузі 19 ножових поранень.

Морган Гейзер, яка 10 років тому ледь не вбила подругу

Морган Гейзер, яка 10 років тому ледь не вбила подругу / © Associated Press

Американка Морган Гейзер, яка 10 років тому ледь не вбила подругу, намагаючись принести її в жертву вигаданому Інтернет-персонажу Slender Man, втекла з групового дому, знявши браслет стеження. 23-річну жінку затримали наступного дня на автозаправці.

Про це повідомляє CNN.

За словами правоохоронців, Морган знайшли 23 листопада на автозаправці в Позені, штат Іллінойс — приблизно за 20 миль на південь від Чикаго. Поруч з нею була ще одна людина, ім’я якої не розголошують.

«Потреба в подальшому пошуку Морган Гейзер відпала», — заявила поліція Медісона (Вісконсин). Правоохоронці уточнили, що підтвердження про її затримання в Іллінойсі надійшло близько 22:34.

За попередніми даними, востаннє Гейзер бачили 22 листопада близько 20:00 у житловому районі на заході Медісона — у компанії знайомої дорослої людини.

Історія, що шокувала країну, сталася 2014 року: тоді 12-річні Гейзер і її подруга Анісса Вайєр заманили свою однокласницю до парку у Вокіші, штат Вісконсин, де завдали їй 19 ножових поранень, сподіваючись вразити Slender Man. Постраждала 12-річна Пейтон Лейтнер вижила — вона виповзла з лісу до дороги, де її помітив випадковий велосипедист.

Лейтнер раніше розповідала, що дівчата проводили багато часу разом, а Гейзер постійно згадувала Slender Man, що її дуже лякало. Напередодні нападу Лейтнер прийшла до Гейзер на піжамну вечірку з нагоди дня народження.

У віці 15 років Гейзер визнала себе винною у замаху на вбивство першого ступеня за угодою з прокурорами, яка передбачала її скерування до психіатричної установи замість тюремного терміну.

Під час оголошення вироку 2018 року Гейзер звернулася до Лейтнер та її родини зі словами вибачення: «Я ніколи не хотіла, щоб це сталося» та «Я сподіваюся, що з нею все добре».

У січні суд постановив, що Гейзер може бути звільнена з Психіатричної клініки Віннебаго, де вона провела майже сім років.

Адвокат Тоні Коттон 23 листопада закликав її добровільно здатися: «Ми доклали надто багато зусиль, щоб забезпечити її свободу, щоб вона продовжувала йти цим шляхом».

У відео в соцмережах адвокат зазначив, що поки неясно, як саме Гейзер змогла залишити груповий дім і хто міг їй у цьому допомогти.

У серпні один із закладів у Сан-Праїрі (Вісконсин) відмовився приймати Гейзер через негативну реакцію громадськості. Водночас поліція Медісона підтвердила телеканалу, що жінка проживає у груповому домі в Медісоні — на тій самій вулиці, де її востаннє бачили.

Анісса Вайєр, яка у межах угоди визнала свою провину у замаху на вбивство другого ступеня через психічні розлади, була засуджена до 25 років у психіатричній лікарні. Однак 2021 року її звільнили за умови проживання з батьком і носіння GPS-браслета.

До слова, в Індії 38-річний чоловік Маной Праджапат звернувся до чаклуна Суніла, щоб за допомогою ритуалу повернути дружину, яка пішла від нього через його наркозалежність. Чаклун наказав чоловікові принести в жертву його 6-річного племінника, а також заплатити 12 тис. рупій. Праджапат убив дитину, щоб здобути кров і серце для ритуалу.

