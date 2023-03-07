Диверсію на "Північних потоках" могла організувати "проукраїнська група" - NYT

До диверсії на "Північних потоках" може бути причетна "проукраїнська група". А офіційний Київ міг не знати про те, що таке планується.

Про це пише американське видання New York Times з посиланням на анонімних чиновників, які мають дані розвідки США.

Анонімні чиновники заявили, що в них немає інформації про те, що президент Зеленський чи хтось з українських спецслужб міг знати про вибухи на "Північних потоках".

Диверсантами могли бути опоненти диктатора Путіна, які налаштовані проукраїнськи. Серед виконавців диверсії є або громадяни Росії, або України.

Журналісти видання також заявляють, що вибух могли організувати "досвідчені водолази, не пов’язані з військовими або розвідувальними службами. Не виключено, що в минулому вони проходили спеціальну державну підготовку".

"Американські офіційні особи заявили, що нові звіти розвідки посилили їхній оптимізм щодо того, що американські шпигунські агентства та їхні партнери в Європі зможуть знайти більше інформації, яка дозволить їм дійти твердого висновку про винних. Невідомо, скільки часу займе цей процес. Американські чиновники нещодавно обговорили розвідувальні дані зі своїми європейськими колегами, які взяли на себе ініціативу в розслідуванні нападу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розгерметизація ниток "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" у Балтійському морі поблизу острова Борнгольм сталася 26 вересня 2022 року.

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