Диверсії на об'єктах Бундеcверу та НАТО: Німеччина подозрює Росію у причетності

У Німецькому парламенті заявили про активізацію гібридної війни, яку Росія веде у Європі.

У Берліні підозрюють, що за диверсіями на двох військових об'єктах у Німеччині стоять російські спецслужби.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що два об'єкти, на яких, ймовірно, були здійснені диверсії, — це база Бундесверу в Кельн-Вані та аеродром НАТО в Гайленкірхені.

За інформацією німецьких військових, вночі хтось зробив в паркані навколо бази в Кельні дірку, проте зловмисників виявити не вдалося. Після цього система сповіщення на військовій базі зафіксувала "аномальні значення" якості питної води.

Представник збройних сил Німеччини Ульріх Фонроберт повідомив на пресконференції у середу, 14 серпня, що "система водопостачання зазнала атаки", а вода була отруєна. Інформації, які саме речовини виявили у питній воді, наразі немає.

Представник НАТО в Гайленкірхені Донні Деммерс заявив, що охорона аеродрому у вівторок ввечері запобігла спробі невідомої особи проникнути на військовий об'єкт.

"Оскільки ми знаємо, що сталося в Кельні, ми перевірили наші водні об'єкти. До них не мав доступу жоден зловмисник", – наголосив Деммерс.

За словами голови комітету з оборони нижньої палати німецького парламенту Маркуса Фабера, є "підозри у саботажі" ще на одному об'єкті в Кельні – літовищі, де базуються урядові літаки.

"Наступне розслідування покаже, чи підтвердяться мої початкові підозри про те, що за цим стоїть Росія", — зауважив Фабер.

Водночас голова парламентського комітету Німеччини з питань розвідки Костянтин фон Нотц попередив про посилення гібридної війни, яку веде Росія після початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Німеччина часто стає ціллю для російських агентів, адже є другим за величиною військовим та фінансовим спонсором України після США.

"Кібератаки відбуваються практично щодня. Є дуже широкі кампанії з дезінформації, які просувають ідеї антидемократичних партій та окремих осіб у Німеччині, Європі та США та які спрямовані на розкол нашого суспільства. Також мають місце шпигунство та саботаж", – заявив фон Нотц.

Нагадаємо, правоохоронці та контррозвідка Бундесверу розслідують можливу диверсію на військових об'єктах у Німеччині. Казарми поблизу міста Кельн зачинили через ймовірне отруєння системи водопостачання. Військових закликали в жодному разі не вживати питну воду на території бази.

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