Диверсії на залізниці у Франції напередодні Олімпіади: влада не виключає іноземного сліду

Очільник МВС запевнив, що винуватця влаштованих перед відкриттям Олімпіади диверсій невдовзі буде встановлено.

Французькі правоохоронці не виключають причетності іноземних держав до нападу, який призупинив рух швидкісних поїздів на більшій частині території країни у день відкриття Олімпійських ігор.

Про це в суботу, 27 липня, повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, передає Reuters.

Атаки в п'ятницю перед світанком пошкодили інфраструктуру вздовж ліній, що з'єднують Париж з такими містами, як Лілль на півночі, Бордо на заході та Страсбург на сході. Ще одному нападу на лінію Париж-Марсель вдалося запобігти.

У день відкриття Олімпіади у Парижі 100 000 людей не змогли сісти на потяг, а ще 150 000 зіткнулися з затримками.

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Одразу після диверсій ніхто не взяв на себе відповідальність. Два джерела в службах безпеки повідомили, що спочатку підозри були спрямовані на лівих бойовиків або екологічних активістів, але жодних доказів їхньої причетності поки немає.

"Хто несе відповідальність? Або це відбувалося зсередини, або це було наказано з-за кордону, ще занадто рано говорити", - сказав міністр внутрішніх справ в ефірі телеканалу France 2.

При цьому очільник МВС додав, що винуватця диверсій невдовзі буде встановлено.

У міністерстві транспорту повідомили, що рух на високошвидкісній залізничній мережі Франції має повернутися до нормального стану до понеділка.

Франція готується до Олімпіади і терактів: диверсії почалися на залізниці

Нагадаємо, у Франції за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор на залізниці швидкісних поїздів SNCF сталися диверсії. Через це оператор призупинив рух на більшій частині території країни.

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