Диверсії з автомобілями у Німеччині організувала Росія під прикриттям екоактивістів — Spiegel

У Берліні, Бранденбурзі, Баварії та Баден-Вюртемберзі було пошкоджено понад 270 автомобілів.

Автомобільний вандалізм на території Німеччини, в організації якого спершу підозрювали радикальних кліматичних активістів, насправді був частиною організованої Росією диверсійної кампанії.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на результати розслідування.

У Берліні, Бранденбурзі, Баварії та Баден-Вюртемберзі було пошкоджено понад 270 автомобілів. Диверсанти розбризкували будівельну піну у вихлопні труби автомобілів, роблячи транспортні засоби непридатними для використання.

При цьому вандали обклеїли автомобілі фальшивими еко-наклейками із зображенням обличчя міністра економіки Роберта Хабека та гаслами на кшталт “будь зеленішим!”.

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За словами влади, їхньою метою було розпалити громадське обурення проти Партії зелених Німеччини напередодні національних виборів 23 лютого.

За даними Spiegel, злочинцями були молоді люди з Сербії, Боснії і Герцеговини та Німеччини. Вони не були ідеологічними активістами, а найманцями, завербованими російськими оперативниками за ставкою 100 євро за машину через програми для обміну повідомленнями, такі як Viber.

Диверсантам пообіцяли можливість заробити кілька тисяч євро та гарантували юридичну підтримку, якщо їх спіймають. Інструкції надійшли безпосередньо від російського контакту.

Слідчі обшукали будинки підозрюваних, вилучивши мобільні телефони, ноутбуки та банки будівельної піни. За даними Spiegel, поки нікого не затримали, двоє підозрюваних втекли з країни.

Представники німецької розвідки попереджають, що Росія все більше покладається на так званих агентів низького рівня для здійснення операцій впливу. Це не навчені шпигуни, а аматори з дрібного кримінального середовища, готові спричинити хаос за швидку виплату.

Нагадаємо, раніше голова оперативного командування німецької армії Александр Зольфранк попередив про посилення спроб Росії порушити мирне життя в Німеччині.

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