Дивна спіральна "галактика" у небі над Аляскою: вчені відповіли, що це (фото)

У США, на Алясці, жителі побачили в небі загадкову спіраль під час полярного сяйва. Спіраль світилася та була схожою на галактику. Вчені заспокоїли: нічого надприродного у такому явищі немає.

Про це йдеться у sciencealert та yahoo.

В небі над Аляскою поява барвистого полярного сяйва — не рідкість. Явище виникає внаслідок взаємодії сонячних часток із частками у верхніх шарах атмосфери Землі.

Фото: Facebook

Водночас спіраль, що з'явилася нещодавно в небі Аляски, спантеличила багатьох. Зокрема, місцевий фотограф, який знімає полярні сяйва, такого явища ще ніколи не бачив.

За словами фотографа Тодда Салата, який постійно знімає полярне сяйво на Алясці, був дуже здивувався, побачивши незвичайне явище в небі на тлі барвистого полярного сяйва.

"Ця спіраль, що світиться, схожа на спіральну галактику, з'явилася рано вранці в суботу, 15 квітня, в небі недалеко від міста Делта-Джанкшен, штат Аляска, США. Такого явища я ще ніколи не спостерігав. Ця спіраль, що світиться, збільшувалася в розмірах у міру її переміщення по небу", — зазначив Салат.

Фото: Facebook

Він встиг зробити кілька чудових фотографій цього явища і навіть об'єднав їх у короткий відеоролик.

"Я вперше бачив такий вир, що світиться в небі, який переміщається крізь полярне сяйво. Це було схоже на справжній атмосферний витвір мистецтва", — додав фотограф.

Вчені відреагували на сяючу спіральну "галактику" у небі над Аляскою. Вони повідомили, що нічого надприродного в цьому явищі немає, це не спіральна галактика і не прояв дій інопланетян.

Виникнення спіралі, що світиться, має більш просте пояснення. Приблизно за 3 години до появи спіралі в небі над Аляскою зі стартового майданчика в штаті Каліфорнія (тобто на іншому кінці США) відбувся запуск ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX, яка вивела в космос 51 супутник на навколоземну орбіту.

Через кілька хвилин після старту перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся назад, а другий ступінь продовжив свій політ, щоб доставити супутники на орбіту. Після того, як він випустив супутники, то почав повертатися в атмосферу Землі по спіральній траєкторії.

Під час цього спуску з двигунів другого ступеня ракети почали вириватися залишки палива і водяна пара, яка містилася в ньому, почала замерзати і перетворилася на крихітні кристали, що відбивають світло. Таким чином і з'явилася спіральна галактика, що світиться, в небі над Аляскою.

Нагадаємо, у США схвалили масштабний проєкт із буріння нафти Willow ("Віллоу") на Алясці, що викликало обурення з боку кліматичних активістів та екологів, а також створило основу для оскарження в суді.

Читайте також: