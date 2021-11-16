Дивні ін'єкції та провали пам'яті: маніяки зі шприцами колють дівчат у нічних клубах (фото)

Дивні ін'єкції та провали пам'яті: маніяки зі шприцами колють дівчат у нічних клубах (фото)

Двох чоловіків вже затримали за підозрою у нападах на дівчат у клубах.

У Великій Британії дівчата масово заявляють, що на їхньому тілі з'являються сліди від уколів після відвідин нічних клубів. Лише за останні два місяці у Британії було зафіксовано майже 300 повідомлень про ін’єкції.

Про це пише The Daily Mail з посиланням на дані NationalWorld.

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Зокрема, за два останні місяці було зафіксовано 274 випадків, пов’язаних із "тією чи іншою формою ін’єкції". Потерпілі скаржаться, що після дивних уколів, які, як вони підозрюють, отримали в барах чи клубах, непритомніли, а коли прокидалися, то нічого не пам'ятали про минулий вечір.

Інциденти зафіксовані у низці британських закладів, а першою про дивну ін’єкцію, за інформацією The Independent, заявила студентка Ноттінгемського університету Зара Оуен. За її словами, вона знепритомніла у нічному клубі, а прокинулася з гострим болем, на її нозі був слід від "уколу", а також вона нічого не пам'ятала після якогось моменту.

Про аналогічні випадки заявили й інші молоді дівчата - деякі жертви повідомили, що відчувають пощипування на руках, а пізніше у них з’являються синці.

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Джульєт МакГео поділилася фото рани на спині після того, як побувала у клубі / dailymail.co.uk

У результаті студентки організували у Мережі кампанію Girls Night In та оголосили бойкот нічних клубів у всій Британії. Молодь закликає заклади посилити контроль на вході та безпеку загалом. Бойкоти відбулися щонайменше у 40 містах, включаючи Брістоль, Брайтон, Борнмут, Белфаст, Ноттінгем і Саутгемптон.

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Заступник головного констебля Джейсон Харвін, керівник Ради керівників національної поліції з питань наркотиків, сказав, що поліція продовжує працювати з пабами та клубами, щоб збільшити кількість обшуків та надати персоналові рекомендації. Наразі триває слідство, всі обставини встановлюються.

Крім того, за підозрою у введенні ін'єкцій дівчатам заарештували 28-річного чоловіка з приморського містечка Хоува. Наступного дня за підозрою у скоєнні того ж злочину було заарештовано 19-річного хлопця із сусіднього Брайтона.

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