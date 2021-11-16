Дивні ін'єкції та провали пам'яті: маніяки зі шприцами колють дівчат у нічних клубах (фото)

Двох чоловіків вже затримали за підозрою у нападах на дівчат у клубах.
У Великій Британії дівчата масово заявляють, що на їхньому тілі з'являються сліди від уколів після відвідин нічних клубів. Лише за останні два місяці у Британії було зафіксовано майже 300 повідомлень про ін’єкції.
Про це пише The Daily Mail з посиланням на дані NationalWorld.
Зокрема, за два останні місяці було зафіксовано 274 випадків, пов’язаних із "тією чи іншою формою ін’єкції". Потерпілі скаржаться, що після дивних уколів, які, як вони підозрюють, отримали в барах чи клубах, непритомніли, а коли прокидалися, то нічого не пам'ятали про минулий вечір.
Інциденти зафіксовані у низці британських закладів, а першою про дивну ін’єкцію, за інформацією The Independent, заявила студентка Ноттінгемського університету Зара Оуен. За її словами, вона знепритомніла у нічному клубі, а прокинулася з гострим болем, на її нозі був слід від "уколу", а також вона нічого не пам'ятала після якогось моменту.
Про аналогічні випадки заявили й інші молоді дівчата - деякі жертви повідомили, що відчувають пощипування на руках, а пізніше у них з’являються синці.
У результаті студентки організували у Мережі кампанію Girls Night In та оголосили бойкот нічних клубів у всій Британії. Молодь закликає заклади посилити контроль на вході та безпеку загалом. Бойкоти відбулися щонайменше у 40 містах, включаючи Брістоль, Брайтон, Борнмут, Белфаст, Ноттінгем і Саутгемптон.
Заступник головного констебля Джейсон Харвін, керівник Ради керівників національної поліції з питань наркотиків, сказав, що поліція продовжує працювати з пабами та клубами, щоб збільшити кількість обшуків та надати персоналові рекомендації. Наразі триває слідство, всі обставини встановлюються.
Крім того, за підозрою у введенні ін'єкцій дівчатам заарештували 28-річного чоловіка з приморського містечка Хоува. Наступного дня за підозрою у скоєнні того ж злочину було заарештовано 19-річного хлопця із сусіднього Брайтона.
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