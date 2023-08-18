Дивні смерті російських генералів: що чекає на військове керівництво РФ — представник ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов вважає, що диктаторський режим Кремля завзято шукає “відповідальних” за провали на війні. Саме з цим пов’язані й раптові випадки смерті серед військового керівництва.

Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону.

Андрій Юсов наголосив, що серед російського генералітету також будуть виявляти “зрадників”.

"Можливо, навіть, за старою сталінською традицією, хтось завтра із цих генералів зізнається у роботі на англійську розвідку чи на українську розвідку, чи в роботі на українське націоналістичне підпілля”, - припустив він.

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Представник ГУР вважає, що в Кремлі відбуваються “класичні інтриги в середині диктаторського режиму, який сам себе поїдає”.

“Шукають "крайніх" за провали, за невиконані обіцянки, за величезні втрати в живій силі і техніці, за падіння в економіці. І "крайніми" в цій ситуації виглядають сьогодні саме кадрові військові. Тобто не ті, хто приймав злочинні політичні рішення, не ті, хто отримували від цього певний зиск, і навіть заробляли на цій кривавій війні, не пропагандисти, не ті, хто обслуговував режим Путіна чи носив за ним чемоданчик”, - зауважив Андрій Юсов.

За його словами, в російський історії такі ситуації вже неодноразово траплялися, але дивує те, що російські кадрові військові дозволяють таке з собою чинити.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Росії у віці 57 років помер колишній заступник міністра оборони РФ, учасник вторгнення до України генерал-полковник ЗС РФ Геннадій Жидко.

Нагадаємо, у виправній колонії помер ще один російський генерал Геннадій Лопирьов. Його підозрювали у тому, що він вкрав гроші під час будівництва маєтку для Путіна.

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