Дивний делікатес: італійська поліція виявила десятки заморожених сонь для мафії

Страва з сонь популярна у босів мафіозного угрупування.
В Італії поліцейські, які проводили антинаркотичний рейд на фермі з виробництва канабісу, в одному з приміщень виявили понад дві сотні заморожених тушок гризунів — сонь.
Про це інформує BBC.
Також на місці інциденту було затримано трьох осіб.
Зауважимо, що страва з сонь дуже популярна у босів мафіозного угрупування Ндрангета — однієї з найбагатших і найвпливовіших злочинних організацій в світі.
Браконьєри незаконно відловлюють сонь, які є видом, що охороняється, і продають їх мафії і ресторанам.
У Стародавньому Римі соні вважалися делікатесом, гризунів спеціально відгодовували, щоб потім робити з них їжу. Стародавні римляни відгодовували сонь в спеціальних глиняних посудинах — гліраріях. Соні були для римлян делікатесом, а їх жир вважався корисним при порушеннях кровообігу.
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