Дивно, що Путін приїхав до Байдена вчасно: президент РФ порушив свою звичку запізнюватися

Деякі експерти вважають, що запізнення є його силовою грою

Президент Росії Володимир Путін вчасно прибув у Женеву на зустріч з главою Білого дому Джо Байденом.

На це звернув увагу американський канал СNN.

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"Це нехарактерно для Путіна, який відомий тим, що постійно запізнювався на подібні заходи", — зазначили американські журналісти.

Деякі експерти вважають, що запізнення є його силовою грою. І ця схема поширювалася і на зустрічі з колишніми американськими президентами.

Наприклад, Путін прибув саміт з попереднім президентом США Дональдом Трампом на 45 хвилин, пізніше, ніж було заплановано. А в 2009 і 2012 роках Путін запізнився приблизно на 40 і 45 хвилин на зустрічі з тодішнім президентом Бараком Обамою.

Глава РФ також змусив канцлера Німеччини Ангелу Меркель та українського експрезидента-втікача Віктора Януковича чекати близько чотирьох годин у 2014 та 2012 роках відповідно. Навіть Папа Римський чекав більше години, поки Путін з’явився у Ватикані в 2015 році.

Нагадаємо, що Путін і Байден вже обмінялися рукостисканням на ґанку вілли La Grange, після чого попрямували всередину проводити перемовини.

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