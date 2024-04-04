"Дивно та загрозливо": Макрон розкритикував коментарі РФ після розмови міністрів оборони двох країн

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 4 квітня, назвав "дивним і загрозливим" тон Росії після першої за півтора року телефонної розмови Себастьяна Лекорню та Сергія Шойгу, яка відбулась напередодні.

Про це пише France24.

Під час розмови, ініційованої французькою стороною, Лекорню повідомив, що Париж не володіє інформацією щодо причетності України до теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Він також додав, що Франція готова активізувати обмін інформацією для боротьби з тероризмом.

Росія, зі свого боку, попередила Францію під час переговорів, що вона сподівається, що французькі спецслужби не були причетні до недавнього нападу на концертний зал, відповідальність за який взяли на себе екстремісти угрупування "Ісламська держава", згідно з даними російського міністерства оборони.

"Коментарі російської сторони були дивними й загрозливими", – заявив Макрон журналістам.

Президент Франції додав, що будь-які припущення про те, що Франція могла бути причетна до смертельного нападу, "смішні".

За словами Макрона, він ініціював контакт з Росією, оскільки Париж міг поділитися "корисною інформацією" про походження та організацію теракту, який забрав життя щонайменше 144 особи. Він зазначив, що "не збирається розкривати" журналістам, якою саме була ця інформація.

"Смішно говорити, що за цим стоїть Франція, що за цим стоять українці. Це безглуздо. Не відповідає дійсності, це маніпуляція інформацією, що є частиною військового арсеналу Росії", – наголосив французький президент.

Деякі спостерігачі сприйняли телефонні переговори як зміну курсу Макрона, який в останні місяці посилив свою лінію щодо Росії, відмовляючись унеможливлювати розміщення військ в Україні. У четвер Макрон спробував захистити цей підхід.

"У нас буде спільна робота з усіма, хто постраждав від тероризму. А коли у нас буде інформація, ми здійснюватимемо технічний обмін", – підкреслив він.

Після переговорів Лекорню та Шойгу в Москві також заявили, що під час телефонної розмови "була відзначена готовність до діалогу щодо України".

Франція негайно спростувала цю заяву. За інформацією джерела, близького до Себастьяна Лекорню, "Франція не прийняла і не запропонувала нічого подібного" щодо цього конфлікту.

Нагадаємо, голова Міноборони Франції зателефонував Шойгу. Розмова між міністрами відбулася вперше з жовтня 2022 року.

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