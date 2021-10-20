Дивом відбулися синцями: в Австралії потяг зіткнувся з автомобілем на колії

Дивом відбулися синцями: в Австралії потяг зіткнувся з автомобілем на колії

Автомобіль був без водія.

Катастрофа пасажирського поїзда в Австралії: він зіткнувся з покинутим автомобілем.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 жовтня.

Аварія сталася за 90 кілометрів від Сіднея. На колії стояв автомобіль без водія. Машиніст потяга загальмувати не встиг, а тому перший вагон зійшов з рейок. Згодом рятувальникам довелось визволяти машиніста з-під уламків.

Машиніста разом з охоронцем, а також ще двома пасажирами поїзда забрали до лікарні. Травми потерпілих виявилися легкими. Також синцями відбулися ще кілька пасажирів. Нині на місці аварії працюють поліцейські. Вони підозрюють, що покинутий на рейках автомобіль раніше могли викрасти. Своєю чергою очевидці повідомили: бачили чоловіка, який тікав з місця аварії.

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Як повідомлялося, в американському штаті Міссурі з рейок зійшов вантажний поїзд з новими автомобілями Ford. Подія сталася ще на початку тижня. Потяг віз моделі F-150 та Transit зі складального підприємства Ford Kansas City, розташованого в Клейкомо, штат Міссурі.

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