Дивовижний порятунок двох братів від бойовиків ХАМАСу: допоміг сховок у дуплі

Братам Дану та Гаду Ліберзонам дивом пощастило врятуватися під час нападу бойовиків ХАМАСу на музичний фестиваль, який відбувався 7 жовтня просто неба за кілька кілометрів від Сектору Гази.

Своїми спогадами про пережитий жах вони поділилися на сайті місцевих новин mynet .

22-річний Дан, який служив у ВМС Ізраїлю, та 21-річний Гад, доброволець патрульної служби "Егоз", вирушили на музичний фестиваль, на який зібралося близько 3000 інших молодих людей з усієї країни.

О 6:30 ранку 7 жовтня у розпал фестивалю пролунали вибухи, які хлопці спершу сприйняли за навчання, які проводить ЦАХАЛ. Лише коли вгорі почали вибухати ракети, відбиті "Залізним куполом", вони вирішили утікати.

На виїзді утворився великий затор, дороги були перекриті. Постріли ставали дедалі гучнішими, тому брати покинули свою машину посеред поля та побігли.

Дорогою вони зв’язалися зі своїм батьком, який ще не усвідомлював розмаху катастрофи. Але сини розповіли йому, що довкола них люди на мотоциклах, які переслідують молодь, що залишилася в полі. Він наказав їм сховатися і замаскуватися.

Рятуючи свої життя, хлопці забралися в якісь кущі і просиділи в них години зо три. “До нас приєдналися ще люди, нас було чоловік десять. Ми не рухалися, чули постріли в повітрі, кулі свистіли над нашими головами, а навколо лунали крики арабською мовою”, - пригадував один із втікачів.

Коли вони почули, що наближаються терористи, то вирішили розділитися і розбіглися в різні сторони.

“Я залишився один і сховався в стовбурі якогось дерева, в телефоні закінчилася батарейка, і додзвонитися до брата я не міг, потім уже він розповів мені, що до них під'їхали рятувальники, але він довго відмовлявся їхати без мене... Сидячи у своєму укритті, я раптом почув звук машини, що під'їжджала, потім пролунав окрик: “Є тут євреї?”. Я вийшов зі свого укриття”, - розповідав Дан.

До рятівника з різних схованок вибігли люди, десяток людей втиснулися в його машину, хтось поїхав навіть у багажнику.

"Зізнаюся чесно, я ніколи б не подумав, що таке може статися в Ізраїлі. Були моменти, коли терористи в чорному ходили навколо мене, і я вже вважав, що в мене мало шансів вийти з такої колотнечі", - пригадував Дан.

Батько молодих людей Шай Ліберзон додає: "Я весь час був із ними на зв'язку, і їм було дуже важко. Навколо них убивали людей, терористи влаштували там справжнє полювання на учасників фестивалю. Одних розстріляли, інших узяли в полон і відвезли в кайданках до Гази".

Нагадаємо, на фестивалі Nature Party в Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази у день нападу бойовиків ХАМАСу загинули щонайменше 260 людей.

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