Дивовижний порятунок: у Колумбії визволили рожевого дельфіна, що застряг на мілині

Дивовижний порятунок: у Колумбії визволили рожевого дельфіна, що застряг на мілині

Тварину літаком перевезли із гирла однієї річки до іншої.

Коли дельфіни - літають. У Колумбії ветеринари і військові об'єдналися заради рятувальної операції. Вони визволили рожевого дельфіна, який застряг на мілині.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 12 січня.

Зазначається, що літаком його перевезли із гирла однієї річки до іншої. Готували все протягом 20 днів. Весь цей час дельфін лишався на обмеженій ділянці річки, з якої не міг виплисти самостійно.

Такі тварини живуть лише у прісній воді і, хоча вважається, що цей вид поза загрозою, рожевим дельфінам загрожує небезпека через розвиток риболовства та посилення руху човнів.

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