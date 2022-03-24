Діятиме лише один обов'язок: Польща на тлі масового приїзду українців скасовує COVID-обмеження

У Польщі від 28 березня скасовують обов’язкове носіння масок та проходження карантину для людей, які приїхали з-за кордону.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на рішення уряду Польщі.

Від понеділка носіння масок буде лише опцією, але не обов’язком у Польщі. Штрафів за не носіння захисного засобу не буде. Також від 28 березня припинить діяти карантин для людей, які живуть з інфікованими, і для тих, хто приїжджає з-за кордону.