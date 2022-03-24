Діятиме лише один обов'язок: Польща на тлі масового приїзду українців скасовує COVID-обмеження

Скасовується масковий режим й самоізоляція після приїзду до Польщі.
У Польщі від 28 березня скасовують обов’язкове носіння масок та проходження карантину для людей, які приїхали з-за кордону.
Про це повідомляє RMF FM з посиланням на рішення уряду Польщі.
Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нідзельський вказав, що єдині місця, де доведеться все ж носити маски, – це медичні заклади.
"Ми постійно проводимо велику кількість тестів, тому, на нашу думку, спостереження є достовірними. Згідно з останніми дослідженнями, наявність антитіл є у 90-95% населення. Ми захищені як суспільство, ці показники дають нам можливість ухвалювати нові рішення. Найважливішим показником є ситуація в лікарнях, а варіант "Омікрон" виявився менш важким, без збільшення госпіталізації", - пояснив міністр.
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