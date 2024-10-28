Діятиме з шаленою швидкістю: FT розкрила деталі плану Трампа щодо завершення війни в Україні

Ексглава Білого дому і кандидат на посаду президента США Дональд Трамп від республіканців у разі своєї перемоги має намір покласти край війні в Україні шляхом заморозки.

Про це повідомляє Financial Times.

Перегляд відносин з союзниками

За інформацією джерел видання, Трамп має радикальну глобальну програму на другий термін: від України та Близького Сходу до тиску на друзів і ворогів Америки.

За припущеннями джерел FT, якщо Трамп повернеться в Овальний кабінет, він діятиме з шаленою швидкістю, щоб припинити війни в Україні та на Близькому Сході. У той же час він буде погрожувати все вищими митами, щоб підштовхнути союзників Америки витрачати більше на оборону та вирівняти свої торговельні відносини з США, а також підтримувати тиск на Китай.

Зухвалий глобальний порядок денний "Америка перш за все", розроблений помічниками Трампа, є програмою, у якій друзів і ворогів однаково оцінюватимуть за одним і тим же простим показником: їхнім профіцитом двосторонньої торгівлі зі США.

Елбрідж Колбі, помічник Пентагону під час першого терміну Трампа, припускає, що друга адміністрація Трампа може бути "проальянсами, але іншим підходом". Він виділяє Польщу, Південну Корею, Індію та Ізраїль як моделі такого роду союзників, "які є самозабезпеченими, здатними та готовими діяти заради спільних інтересів".

Ставлення до війни в Україні

Трамп і його напарник, кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс неодноразово говорили про своє бажання покласти край війні в Україні. Питання в тому, як.

Відповідь на нього стала зрозуміла, коли Венс окреслив ідею замороженого конфлікту з автономними регіонами по обидва боки демілітаризованої зони – і Києвом у дипломатичній підвішеності поза НАТО.

За словами одного з довгострокових радників Трампа, цей план може стати переосмисленням невдалих Мінських угод 2014 та 2015 років, які намагалися покласти край бойовим діям на сході України.

Ці пакти окреслювали план, який зберігав територіальну цілісність України, водночас закріплюючи автономні зони, але умови так і не були реалізовані чи виконані.

Європейські війська в Україні?

Цього разу, каже радник, будуть механізми примусу з наслідками за порушення угоди. Однак, за його словами, за дотриманням угоди мають стежити європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.

"Є дві речі, на яких Америка наполягатиме. У нас не буде ні чоловіків, ні жінок у механізмі примусу. Ми не платимо за це. Європа за це розплачується", – додає радник Трампа.

Загроза розколу Європи

Київ стверджує, що врегулювання без жорстких гарантій безпеки для України було б рівносильним капітуляції перед Володимиром Путіним, оскільки це могло б дати російському диктаторові перепочинок, щоб підготуватися до нового нападу, і ризикує надіслати знак слабкості всьому світу.

Це також може призвести до розколу Європи; деякі члени НАТО можуть розійтися в думках щодо того, як реагувати, якщо Америка відступить.

Заморозка війни

Натомість радники Трампа стверджують, що Україна програє війну, і тому наполягання на врегулюванні є морально правильним. Вони вважають, що Байден мав поговорити з Путіним, як президенти говорили із радянськими лідерами під час холодної війни; і що членство України в НАТО це не варіант у короткостроковій перспективі.

Фред Флейтц, який працював у першій адміністрації Трампа, каже, що членство може бути скасовано на кілька років, щоб спонукати Росію до переговорів.

"Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодною територією, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори з розумінням того, що остаточної угоди, ймовірно, не буде, поки Путін не піде зі сцени", – говорить він.

Роз'єднаність всередині Республіканської партії щодо України

Однак такий підхід не мав би єдиної підтримки всередині Республіканської партії. У той час як у полоні Трампа, партія має три угруповання національної безпеки, які змагаються за його вухо:

стримувальники, по суті, прихильники Америки;

"пріоритезатори", які хочуть зосередитися на Китаї;

"примацісти"-прихильники старої школи проєктування американської сили на весь світ, які мають сильну фракцію в Сенаті.

Перших двох об’єднало бажання залишити Україну в Європі.

Помічник Трампа Елбрідж Колбі, який вважає себе прихильником пріоритетів, відкидає аргумент про те, що угода надасть сили Пекіну.

Майк Волтц, один із провідних республіканських ораторів з питань національної безпеки в Палаті представників пропонує Трампу пригрозити обрушити російську економіку, знизивши ціни на нафту та газ. "Президент дуже добре розуміє, що таке важелі тиску, а ми маємо величезні економічні важелі впливу на Росію", — каже він.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Трамп не дозволить Путіну виграти війну.

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