“Диявольська війна”: перша леді України відзначила чітку позицію патріарха Варфоломія

Дружина президента України Олена Зеленська під час візиту до Туреччини зустрілася з Вселенським патріархом Варфоломієм, подякувавши йому за підтримку та допомогу.

Перша леді України, дружина президента Олена Зеленська у Стамбулі побувала на аудієнції у Вселенського патріарха Варфоломія, який є духовним лідером східних православних християн у всьому світі. Після зустрічі вона відзначила, що патріарх Варфоломій постійно свідчить про антилюдську сутність російської війни.

Про це Олена Зеленська повідомила у неділю, 2 жовтня, на своїй сторінці у Facebook.

“Вселенський патріарх Варфоломій називає війну проти України не інакше як диявольською. І таку позицію він зайняв одразу”, - наголосила перша леді.

У своєму дописі Олена Зеленська відзначила, що "російська церква підтримує військову агресію, благословляє вбивць та катів".

Також читайте Патріарх Кирил підтримав мобілізацію в РФ та закликав молитися за Путіна

“Очевидно, християнський світогляд, мораль та цінності не мають для них жодного реального значення”, - зауважила вона.

За словами дружини президента, Вселенський патріарх Варфоломій постійно проводить молитви за мир в Україні, опікується нашими вимушеними переселенцями у світі. Першу гуманітарну допомогу Україні Вселенський патріархат надіслав ще у березні цього року та продовжує це робити.

Першу леді України під час відвідин Вселенського Патріархату супроводжували керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга та посол України в Турецькій Республіці Василь Бондар.

Українська делегація подякувала Вселенському патріархові за підтримку та допомогу.

Нагадаємо, папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас понтифік певен, що жертвою є не лише Україна.

Читайте також: