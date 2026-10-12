«Діє проти власної нації»: Туск різко звернувся до Трампа через останні слова щодо України

Туск різко пройшовся по Трампу через Україну / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із різкою заявою, надіславши прозорий натяк президенту США Дональду Трампу щодо неприпустимості послаблення підтримки Києва та спроб покласти провину за війну з Росією на українську сторону.

Про це повідомляє Clash Report.

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Туск гостро розкритикував Трампа: що він сказав

Політик наголосив, що будь-які дії, спрямовані на шкоду Україні, напряму підривають безпеку та суверенітет власної ж країни.

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«Кожен, хто намагається поставити хибний знак рівності, кожен, хто припускає, що Україна несе відповідальність за війну, робить надзвичайно цінний подарунок агресору, Путіну», — каже Туск.

Політик також дав жорстку оцінку мотивам і наслідкам дій тих, хто протидіє українській обороні:

«Кожен, хто через зраду, дурість чи заради грошей прагне послабити Україну в її захисті від російської агресії, діє безпосередньо проти власної нації, безпеки власної країни та її суверенітету».

Окрім того, Дональд Туск поділився особистими враженнями від нещодавньої поїздки українськими регіонами, пригадавши трагічні свідчення війни, які побачив під час проїзду невеликими населеними пунктами.

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«Кілька тижнів тому я подорожував Україною. Я їхав невеликими українськими містечками та селами. У кожному селі вздовж цієї дороги була дошка з фотографіями хлопців з цього села, які загинули на війні. Протягом шести годин я їхав через ці села, бачачи докази жорстокості цієї війни. У кожного з цих місцевих героїв були мати й батько. Деякі мали дітей. Вони загинули у війні, якої не хотіли», — підсумував Дональд Туск.

У Німеччині жорстко розкритикували Трампа

Нагадаємо, міністерка освіти Німеччини Карін Прієн піддала жорсткій критиці президента США Дональда Трампа через його заяви про необхідність зміни очільника української держави та домовленості щодо постачання російського дизельного пального. Про це урядовиця написала у соцмережі X.

Приводом для реакції стали висловлювання Трампа, у яких він звинуватив Володимира Зеленського у відмові від завершення війни, попри наявність кількох нагод, і заявив, що Україні варто змінити керівництво. Крім того, американський політик поклав на українського президента провину за дефіцит дизеля, стверджуючи, що до цього призвели удари по енергетичній інфраструктурі РФ.

Оцінюючи ці закиди та поступки щодо російського пального, німецька урядовиця резюмувала: «Заради кількох літрів дизельного пального. Яке моральне банкрутство».

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