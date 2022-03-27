"Діємо для цивільного населення": компанія Аuchan не піде з російського ринку через війну в Україні

"Діємо для цивільного населення": компанія Аuchan не піде з російського ринку через війну в Україні

На території країни-агресорки компанія має понад 230 магазинів.

Французька мережа супермаркетів Аuchan не має наміру піти з ринку Російської Федерації, незважаючи на війну, яку вона розпочала в Україні.

Про це гендиректор Auchan Retail International Ів Клод заявив в інтерв'ю Journal du Dimanche.

"Найголовніше для нас - зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії - продовжувати годувати населення цих двох країн (Росії та України, - ред.). У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згідно. Нас легко критикувати, але ми відкриті та діємо для цивільного населення", - заявив Клод.

До слова, в Росії нараховують понад 230 магазинів та інтернет-майданчик. За словами Клода, якщо компанія залишить російський ринок, то без роботи залишаться 30 тисяч осіб, з яких 40% співробітники та акціонери.

До слова, в Україні мережа має 43 магазини. "Близько 100 українських співробітників, які залишили країну, залишаються з іншими співробітниками. Ми навіть налаштували систему, щоб про всі з них дбали, розміщували і наймали в іншому місці", - заявив представник Auchan.

Він також додав, що компанія допомагає українським біженцям. За його словами, надано понад 2,3 тис. тонн продуктів, 50 тис. гігієнічних наборів і понад два мільйони євро.

Як повідомлялося, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав світ бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з ринку РФ.