"Дії Путіна перейшли всі межі ": Держдеп пригрозив Росії після обстрілу енергоструктури України

Паєтт наголосив, що Путін і вся Росія нестимуть відповідальність за воєнні злочини.

Президент РФ Володимир Путін та його режим нестимуть відповідальність за ракетні обстріли української енергетичної інфраструктури.

Таку заяву зробив помічник держсекретаря Сполучених Штатів з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт у коментарі для "Укрінформ".

"Дії Путіна перейшли всі межі з погляду його військової тактики та руйнувань, завданих ним без військової мети народу України та українській інфраструктурі", – зазначив посадовець Держдепартаменту США.

Паєтт наголосив, що Путін і вся Росія нестимуть відповідальність за воєнні злочини.

"Агресор заплатить за це. І я також хочу підкреслити, що Путін зазнає краху", – заявив він.

За словами представника Держдепу США, РФ вже третій рік поспіль не припиняє спроб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Проте українці демонструють надзвичайну стійкість, а система енергопостачання досі функціонує.

"Путін зазнав поразки в цій спробі – він втратив Європу як енергетичний ринок, і ми зробимо все, щоби ця його поразка тривала далі", – підкреслив Паєтт.

Дипломат додав, що увага Білого Дому прикута до питання енергетичної безпеки України. Тому США "дуже тісно співпрацюють" у цій сфері з союзниками у всьому світі, а сам Паєтт підтримує регулярний контакт з українською владою щодо питань енергетичного сектору.

"Я хочу підкреслити, наскільки обурливим є те, що Кремль продовжує цілити по цивільних об’єктах без військової мети, просто щоби завдати болю та страждань українським громадянам. І ми відповімо", – ще раз підкреслив представник Держдепартаменту.

Він також повідомив, що в четвер, 28 березня, підтримка енергетичного сектору України буде обговорюватися на онлайн зустрічі у форматі "G7 Плюс".

"Нам потрібно робити кілька справ одночасно. Ми спробуємо мобілізувати негайну допомогу, як ми робили з жовтня 2022 року, коли почалися ці атаки на енергетичний сектор. Ми також продовжимо нашу роботу, щоби зосередитися на довгостроковій меті України – побудові майбутньої енергетичної системи, яка буде чистішою, екологічнішою та повністю відповідатиме європейським стандартам", – додав Паєтт.

Нагадаємо, іноземні політики відреагували на масований ракетний удар по Україні 22 березня. Жозеп Боррель зазначив, що російським ударам по об'єктах енергетичної інфраструктури, має бути покладено край.

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