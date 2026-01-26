Дональд Трамп / © Getty Images

Другий термін Дональда Трампа ознаменувався радикальними трансформаціями у підходах США до міжнародних справ. Американський зовнішньополітичний курс демонструє непередбачуваність та різкі повороти. Ключові рішення тепер приймаються особисто очільником Білого дому та вузьким колом його довірених осіб, фактично усуваючи професійний апарат нацбезпеки від процесів стратегічного планування.

Про це повідомляє Reuters.

Багато в чому такий підхід працює на користь Трампа, з огляду на його підозріле ставлення до вашингтонської бюрократії і бажання швидко втілювати свої рішення в життя, йдеться у статті. Але раптові заяви і несподівані зміни, що випливають з цього, ризикують завдати непоправної шкоди відносинам з ключовими союзниками США.

Втрата довіри

Небезпека такого централізованого і персоналізованого підходу стала очевидною за останні кілька тижнів, коли Трамп і чиновники його адміністрації в інтерв’ю і в соціальних мережах неодноразово натякали на можливість застосування сили в Гренландії. Ці коментарі посіяли тривогу у Вашингтоні і серед союзників США.

«Законодавці зателефонували держсекретарю Марко Рубіо і високопоставленим чиновникам Білого дому, виклавши свої побоювання і порадивши адміністрації не робити подальших кроків, повідомило одне з джерел. Деякі республіканські законодавці також повідомили представникам адміністрації, що побоюються можливого розслідування у справі про імпічмент у зв’язку з будь-яким військовим вторгненням до Гренландії», — пише Reuters.

І хоча, за словами двох джерел, близьких до адміністрації, військові дії ніколи серйозно не розглядалися, Корі Шейк, колишня співробітниця Пентагону і Білого дому, яка працює в Американському інституті підприємництва, заявила, що загроза Трампа захопити Гренландію силою вже завдана.

«Трамп настільки непослідовний у своїх погрозах, що неможливо гарантувати, що він не зробить це знову. Він зробив Сполучені Штати негідними довіри в очах наших найближчих друзів», — сказала Шейк.

Централізація влади

Практика Трампа щодо централізації зовнішньополітичних рішень, опори на довірених помічників і фактичного усунення експертів є постійною темою його другого терміну.

Це відбувалося кілька разів під час переговорів про припинення війни Росії в Україні. Зокрема, восени в результаті зустрічей між спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом, його зятем Джаредом Кушнером і російським посланцем Кирилом Дмитрієвим був розроблений план з 28 пунктів щодо припинення війни.

Водночас високопоставлених американських чиновників у Держдепартаменті та Раді національної безпеки, які зазвичай були б у курсі розвитку такого плану, не були поінформовані про процес, повідомляли джерела.

Представник Державного департаменту заявив: «В адміністрації президента Трампа панує атмосфера тісної співпраці, і є віддані своїй справі державні службовці, які сумлінно просувають ключові пріоритети. А є й анонімні джерела, які скаржаться пресі і явно не володіють ні здоровим глуздом, ні характером, необхідними для реалізації програми президента Трампа».

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що без його ролі в НАТО Росія могла б захопити всю Україну, а також розкритикував союзників за недостатні оборонні витрати.