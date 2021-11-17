Дійшли до певного розуміння: Меркель та Лукашенко вдруге за тиждень обговорили міграційну кризу

Перша розмова між Меркель та Лукашенко відбулася 15 листопада.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель вдруге за тиждень провели телефонну розмову. Вони обговорювали міграційну кризу на кордоні ЄС і Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба президента Білорусі.

Під час другої розмови Меркель та Лукашенко детально обговорили проблему біженців на польсько-білоруському кордоні. За результатами розмови, яка відбулася сьогодні, 17 листопада, сторони дійшли "певного розуміння, як діяти і рухатися далі у вирішенні питань".

"Проблема загалом виноситься на рівень Білорусі та ЄС. Тому відповідальні посадові особи, які будуть визначені від обох країн, негайно розпочнуть переговори з метою вирішення наявних проблем. У цьому ж контексті вирішуватиметься побажання біженців потрапити до Німеччини", - йдеться у повідомленні.



Також під час розмови Меркель передала Лукашенку прохання голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйнен про обов'язкову участь у процесі міжнародних організацій, які займаються проблематикою біженців та мігрантів.

Зауважимо, 15 листопада Меркель та Лукашенко провели переговори та обговорили ситуацію з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах.

Читайте також: