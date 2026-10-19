Для українців у США цього тижня закінчиться термін дії гарантій щодо депортації: чи дозволять їм залишитися

США / © Unsplash

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Громадяни України та Судану, які перебувають у США за програмою тимчасового захищеного статусу (TPS), поки зможуть і надалі жити та працювати в країні. Їхній захист від депортації мав завершитися цього тижня, однак Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що відповідні рішення щодо обох країн оголосять пізніше.

Про це повідомляє CNN.

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У Міністерстві внутрішньої безпеки США пояснили, що оголошення щодо тимчасового захищеного статусу для громадян України та Судану буде зроблено «у відповідний час». До цього моменту українці та суданці, на яких поширюється програма, зберігатимуть захист від депортації.

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Термін дії відповідних гарантій для обох країн мав завершитися в понеділок, 19 жовтня.

Скільки українців перебувають під захистом у США

Тимчасовий захищений статус (Temporary Protected Status, TPS) — це форма гуманітарного захисту, яка дозволяє людям, що тікають від війни, стихійних лих або гуманітарних криз, тимчасово залишатися у США без ризику депортації. Учасники програми також отримують право працювати в країні.

За федеральними даними США, станом на березень 2025 року в програмі TPS перебували понад 100 тисяч громадян України та більш як 1790 громадян Судану.

Поки американська влада не оголосила нових рішень, українці, які мають цей статус, зберігають захист. Водночас наразі невідомо, чи продовжать його дію на триваліший період.

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Чому адміністрація Трампа переглядає програму

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила дію тимчасового захищеного статусу для громадян кількох країн у межах політики обмеження імміграції.

Представники адміністрації неодноразово наголошували, що TPS є тимчасовим механізмом, а не постійним рішенням для іноземців. Вони також критикували попередні адміністрації за неодноразове продовження цього статусу.

Водночас нинішня ситуація з українцями та суданцями нагадує випадок із громадянами Сальвадору. Раніше цього року американська влада дозволила їм зберегти захист від депортації до оголошення подальшого рішення.

У червні Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа припинити тимчасовий захист від депортації для сотень тисяч громадян Гаїті та Сирії, які постраждали від воєн і стихійних лих.

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Люди, які втратили статус TPS, опиняються під загрозою затримання та депортації. Як розповідали CNN громадяни Сальвадору минулого місяця, невизначеність щодо їхнього майбутнього перебування у США посилюється.

Нагадаємо про обов’язки, що мають біженці у Польщі, Німеччині та США. Українці, які мають статус тимчасового захисту чи посвідку на проживання не підпадають під автоматичну мобілізацію, якщо країна їхнього перебування вступить у війну.

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